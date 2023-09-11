В Кузбассе бывшая заведующая сельским ДК пойдет под суд за смерть ребенка

Тот самый смертельный снаряд "Рукоход". Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе будут судить бывшую заведующую домом культуры в Топкинском муниципальном округе. 60-летняя женщина обвиняется в халатности, повлекшей смерть ребенка.

Трагедия произошла в прошлом году накануне Дня знаний в поселке Трещевский. Местные ребятишки играли на детской площадке, расположенной на территории ДК на улице Клубной. Мальчишки лазили по рукоходу - горизонтальной лестнице, перекладины которой расположены параллельно земле. В какой-то момент они сильно раскачали его, а поскольку снаряд был не закреплен, как положено, он опрокинулся и ударил по голове девятилетнюю девочку, которая стояла рядом. Школьница упала без сознания. Подбежавшие взрослые повезли ее в больницу, но доехать не успели - от полученной травмы пострадавшая умерла в пути.

Эта трагедия вызвала буру эмоций у местных жителей. Они призвали власти привлечь к уголовной ответственности тех, кто оставил снаряд незакрепленным. Селяне сообщали, что спортивный элемент находился в таком виде давно, и на нем ранее уже травмировались дети.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Его главной фигуранткой стала заведующая домом культуры, на территории которого стоял «Рукоход». По версии следствия, женщина знала, что металлический игровой элемент не закреплен и на нем играют дети, но при этом не предприняла никаких мер, чтобы убрать или закрепить снаряд.

Сообщается, что бывшая заведующая не сотрудничала со следствием, однако следователи собрали базу, достаточную для утверждения обвинительного заключения. В основу ее легли, в том числе, показания свидетелей и заключения проведенных судебных экспертиз.

Сейчас дело направлено в Топкинский городской суд. Женщине грозит пять лет лишения свободы.

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