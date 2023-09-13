Неудачно нырнул в бассейн: кузбасские врачи спасли парня, получившего тяжелую травму

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса.

Нейрохирурги новокузнецкой клинической больницы №29 имени А.А. Луцика спасли 20-летнего парня, который неудачно нырнул в бассейн. Без своевременной помощи медиков молодой мужчина мог бы остаться инвалидом. О случае рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Парень поступил в приемное отделение №2 глубокой ночью с острой болью в шее и онемением рук и ног. Причиной этого стало купание в бассейне во дворе дома. Парень нырнул и стукнулся головой о жесткое дно.

Дежурившие в ночную смену врачи осмотрели молодого человека и назначили спирально-компьютерную томографию. Исследование показало, что у пациента компрессионно-осколочный перелом шестого шейного позвонка, причем отломки попали в позвоночный канал, а также произошло сдавление спинного мозга. Такие травмы могут привести к повреждениям спинного мозга, развитию тяжелых неврологических нарушений, вплоть до инвалидности. Поэтому врачи приняли решение срочно оперировать парня.

Операция длилась более трех часов. Нейрохирурги Дмитрий Шавров и Владимир Корчемкин под рентген-контролем с использованием электронно-оптического преобразователя удалили тело сломанного позвонка и установили не его место никелид-титановый имплант, выполнили декомпрессию спинного мозга и установили между телами позвонков для стабилизации металлическую пластину.

Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса.

Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства пациент прошел физиотерапевтическое лечение, включающее массаж и ЛФК, а также инфузионную терапию. В результате у парня вернулась чувствительность в руках и ногах. Сейчас молодого человека выписали из больницы. По словам медиков, у него хорошие перспективы на полное выздоровление, однако ему еще предстоит пройти курс лечения в реабилитационном центре.

- Ежегодно с тяжелыми травмами шейного отдела позвоночника к нам поступают до 15 человек, больше, конечно, в летний период, – отметил заведующий нейрохирургическим отделением №2 Виталий Булгаков. – Большая просьба ко всем – будьте осторожны, не ныряйте вниз головой – это чревато очень серьезными травмами и в худшем варианте может привести к летальному исходу.

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