Жительница Кузбасса купила билет на вымышленный концерт за 42 тысячи рублей

Фото: архив "КП" Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

19-летняя жительница Новокузнецка хотела попасть на концерт известного стендап-комика, однако посмеяться над шутками ей не удалось. Девушка приобрела билет на шоу за 42 тысячи рублей, но как оказалось никакого концерта в городе не планировалось. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

На выступление комика девушку позвали в соцсетях. Ничего подозрительного в приглашении не было: оно пришло со страницы знакомой. В сообщении было указано, что стоимость билетов составляет 2 490 рублей. Новокузнечанка решила воспользоваться возможность приобрести билеты по невысокой цене и прошла по прикрепленной ссылке на сайт, чтобы оформить покупку. Она перечислила деньги, однако на экране высветилась «ошибка». Тогда девушка позвонила в «техподдержку» по номеру телефона, указанному на сайте. «Специалист» посоветовал ей повторить онлайн-операцию, что новокузнечанка и сделала. Причем, неоднократно. Ведь снова и снова появлялась «ошибка». Лишь через некоторое время девушка обнаружила, что деньги с ее счета списываются каждый раз. В общей сложности она перечислила более 42 000 рублей! Новокузнечанка стала догадываться, что что-то не так, поискала информацию о предстоящем концерте в интернете и обнаружила, что никакого выступления стендап-комика в городе не планируется. Девушка обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают аферистов. Уже известно, что страница знакомой в соцсети, с которой новокузнечанке пришло предложение приобрести билеты на вымышленный концерт, была взломана.

Сотрудники полиции напомнили кузбассовцам о необходимости быть бдительными. Ни под какими предлогами нельзя совершать операции со счетами по просьбе чужих людей, кем бы они ни представлялись. Также следует защитить от взлома свои аккаунты в соцсетях.

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