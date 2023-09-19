В Кузбассе годовалая малышка умерла после падения из окна

Чтобы избежать трагедии нельзя открывать окна нараспашку. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет молодая женщина, чья маленькая дочка погибла после падения из окна третьего этажа. Жительница Осинников обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В тот день малышка, которой было 1 год 8 месяцев, вместе со своим двухлетним братиком смотрели телевизор. Мама занималась уборкой и открыла на кухне окно, чтобы проветрить квартиру. В какой-то момент девочка пошла на кухню, забралась на подоконник и выпала из открытого окна с высоты третьего этажа. Спустя время женщина увидела дочь лежащей на земле и вызвала скорую помощь. Пострадавшую малышку со множественными травмами доставили в больницу Новокузнецка. Однако там, несмотря на все усилия врачей, девочка умерла.

Соседи в произошедшей трагедии стали винить горе-мать, злоупотребляющую алкоголем. По их словам, девочка упала из окна уже второй раз, только в первый раз все обошлось... В Следкоме Кузбасса отметили, что женщина уже попадала в поле зрение органов ПДН: ее привлекали к административной ответственности за оставление детей без присмотра.

После произошедшего второго ребенка у женщины забрали и передали на воспитание отцу.

Жительница Осинников раскаялась в содеянном, со следствием сотрудничала. Дальнейшую ее судьбу теперь решит суд.

Это не первый случай травмирования детей в Кузбассе. Так, в Прокопьевске, 24-летняя женщина помыла окно, оставив его открытым, и ушла на кухню. В это время годовалая малышка взобралась на подоконник и выпала. Похожий случай произошел в Новокузнецке. Также годовалая девочка взобралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна, пока мама занималась домашними делами.