Ваша зарплата и закон: ответы прокуратуры Кузбасса на главные вопросы о работе

Куда кузбассовцам жаловаться на задержку зарплаты и что грозит работодателю.

Долги по зарплате, работа без договора, незаконное увольнение – с этими проблемами сталкиваются многие жители Кузбасса. Но многие не знают, что уже через 15 дней задержки можно приостановить работу, а за «серую» схему работодателя могут оштрафовать. Как защитить себя при сокращении, что делать при задержке зарплаты, какие вообще есть рычаги у работника и куда обращаться? На самые частые и острые вопросы о трудовых правах отвечает заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса Артем Крутько.

- Какие существуют способы защиты нарушенных трудовых прав граждан?

- Самозащита: работник, предупредив начальника или другого представителя работодателя в письменной форме, может отказаться делать работу, которой нет в трудовом договоре. Также можно отказаться от работы, которая опасна для жизни и здоровья (кроме случаев, когда закон разрешает такую работу). На время отказа за работником остаются все трудовые права. Если зарплату задержали больше чем на 15 дней, работник имеет право, письменно предупредив работодателя, приостановить работу до тех пор, пока не выплатят долг (опять же, кроме случаев, установленных законом).

- Профсоюзы имеют право следить, как работодатели соблюдают трудовые законы, и требовать, чтобы нарушения исправили.

- Еще работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам. Это нужно сделать в течение трех месяцев с того дня, когда он узнал (или должен был узнать) о нарушении своих прав. Если срок пропущен по уважительной причине, комиссия может его восстановить и решить спор по существу.

- И конечно, судебная защита: в суд можно обратиться в течение трех месяцев со дня, когда работник узнал о нарушении. По спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня, когда выдали копию приказа об увольнении или трудовую книжку. По спорам о невыплате или неполной выплате зарплаты и других выплат - в течение одного года со дня, когда должны были выплатить. Если срок пропущен по уважительной причине, суд может его восстановить.

Кроме того, граждане могут сообщить о нарушении своих трудовых прав в письменной или электронной форме, в том числе через единый портал госуслуг:

- в прокуратуру Кемеровской области – Кузбасса (г. Кемерово, пр. Химиков, 7) и в районные прокуратуры;

- в Государственную инспекцию труда региона (г. Кемерово, ул. Карболитовская, 19) и ее отделы на местах.

Если зарплату задержали больше чем на 15 дней, работник имеет право, письменно предупредив работодателя, приостановить работу до тех пор, пока не выплатят долг.

- Какими полномочиями наделен прокурор по защите трудовых прав?

Защита трудовых прав граждан находится на особом контроле прокуратуры Кузбасса.

На каждое нарушение прокуроры принимают целый комплекс мер.

Прокуроры проверяют локальные правовые акты работодателей (например, правила внутреннего распорядка) на соответствие законам, в том числе по зарплате (не ниже минимального размера оплаты труда) и условиям труда для отдельных категорий работников. На незаконные - прокурор приносит протест.

Руководителям, которые нарушили трудовые права, прокурор вносит представление - требует устранить нарушения.

Если есть состав административного правонарушения, прокурор выносит постановление о привлечении к ответственности и вместе с материалами проверки отправляет его в уполномоченный орган, чтобы там приняли законное решение.

Чтобы не допустить нарушений, прокурор может объявить должностным лицам предостережение.

Конечно, прокуроры защищают трудовые права и через суд.

В интересах работников (или бывших работников) прокуроры подают иски о взыскании долгов по зарплате. При этом обязательно применяют статью 236 Трудового кодекса (материальная ответственность работодателя за задержку зарплаты) и статью 237 (возмещение морального вреда).

Прокуроры добиваются возмещения вреда здоровью людям, пострадавшим на производстве. В интересах пострадавших (или родственников погибших) подают иски о взыскании компенсации морального вреда.

Если работодатели уклоняются от заключения трудовых договоров, прокуроры в интересах граждан подают в суд иски об установлении факта трудовых отношений.

А если после представления прокурора нарушения не исправлены, прокурор может подать в суд другие иски - например, обязать работодателя выдать работникам средства индивидуальной защиты, признать несчастный случай связанным с производством, составить акт о несчастном случае и так далее.

- По каким вопросам граждане чаще обычного обращаются в прокуратуру и сколько всего было обращений о нарушении трудовых прав с начала 2026 года и в 2025 году?

В 2025 году среди всех обращений граждан большую часть составляли жалобы на нарушение трудовых прав.

Количество таких обращений выросло на 81,7% - с 1 429 до 2 597. За истекший период 2026 года уже разрешено более 850 таких жалоб.

Как и раньше, люди жалуются в основном на невыплату зарплаты. В 2025 году по вопросам оплаты труда прокуроры разрешили более 1 650 обращений, из них удовлетворили более 1 000 (по вопросам занятости населения - 184, из них удовлетворили 107). Рост жалоб на зарплату связан с тем, что люди активно жаловались на несколько крупных организаций-должников (АО «УК «Северный Кузбасс», ООО «Шахта Спиридоновская»).

Большинство жалоб по вопросам занятости - это просьбы помочь признать трудовые отношения через суд.

Люди по-прежнему жалуются на нарушения охраны труда, травматизм на работе и на то, как расследуют несчастные случаи на производстве.

Чтобы получать информацию из первых рук, прокуроры постоянно проводят личные приемы граждан.

На каждое нарушение, выявленное при разборе жалоб, прокуроры применяют полный комплекс мер реагирования - чтобы и права восстановить, и виновных наказать.

Например, благодаря мерам прокурора Центрального района г. Кемерово трудовые отношения официально оформили с более чем 50 работниками одной охранной организации и с более чем 20 уборщиками помещений в одной клининговой компании. Раньше эти люди работали без договоров.

Тот же прокурор разобрал жалобу матери работника, который погиб на производстве. Выяснилось, что при расследовании несчастного случая были нарушения. Прокурор внес представление начальнику отдела Государственной инспекции труда в Кузбассе, виновного наказали (объявили выговор).

Работодателю тоже внесли представление за то, что он скрыл несчастный случай на производстве. Представление удовлетворили. Несчастный случай признали связанным с производством, составили акт, виновного в организации наказали. По постановлению прокурора юридическое лицо оштрафовали по части 1 статьи 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме того, прокурор района подал в суд иск в пользу матери и несовершеннолетнего ребенка погибшего. Иск полностью удовлетворили. Суд взыскал с организации два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По спорам о невыплате или неполной выплате зарплаты и других выплат - в суд можно обратиться в течение одного года.

- Каких результатов прокуратура добилась в 2025 году и 2026 году в сфере надзора за соблюдением трудовых прав кузбассовцев?

В 2025 году благодаря вмешательству прокуратуры погасили долги по зарплате на сумму более 660 миллионов рублей. Деньги получили 5 500 работников (в 2024 году погасили 541,2 миллиона рублей перед 5 190 работниками). 2 590 работников получили средства индивидуальной защиты (СИЗ). 314 работников прошли специальное обучение. На 76 рабочих местах провели специальную оценку условий труда. 39 работников прошли медицинские осмотры. Трудовые отношения официально оформили со 170 гражданами.

За истекший период 2026 года уже погасили долги по зарплате на сумму более 400 миллионов рублей. 582 работника получили средства индивидуальной защиты. 31 работник прошел обучение. На 18 рабочих местах провели спецоценку условий труда. 11 работников прошли медосмотры. Трудовые отношения официально оформили с 20 гражданами.

- Процедура сокращения работников, как она проводится, что нужно знать жителям Кузбасса, чтобы защитить себя от незаконного сокращения?

Когда работодатель сокращает численность или штат, он обязан предложить работнику другую подходящую работу (свободную должность). О предстоящем увольнении работника предупреждают лично и под роспись не менее чем за два месяца. При увольнении по сокращению или ликвидации организации работнику выплачивают выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Если работник, уволенный по сокращению или ликвидации, не нашел работу через месяц, работодатель должен выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц (или часть за то время, которое человек искал работу).

В исключительных случаях, если работник встал на биржу труда в течение 14 рабочих дней после увольнения и не нашел работу за 2 месяца, служба занятости может принять решение - и тогда работодатель обязан выплатить средний заработок и за третий месяц.

Статья 179 Трудового кодекса говорит о преимущественном праве остаться на работе при сокращении. Такое право у тех, у кого выше производительность труда и квалификация. Если производительность и квалификация одинаковые, предпочтение отдают:

- семейным, у которых двое или больше нетрудоспособных иждивенцев;

- тем, в чьей семье нет других работников с самостоятельным заработком;

- тем, кто получил на этой работе трудовое увечье или профзаболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;

- тем, кто учится по направлению работодателя без отрыва от работы;

- родителю ребенка до 18 лет, если второй родитель призван по мобилизации, служит в Росгвардии по мобилизации или заключил контракт о службе в период мобилизации, военного положения или военного времени, либо добровольно помогает армии или Росгвардии.

В коллективном договоре могут быть и другие категории, у кого есть преимущественное право остаться при равной квалификации и производительности.

О предстоящем увольнении работника предупреждают лично и под роспись не менее чем за два месяца.

- Особенности расчета при увольнении, что нужно знать гражданину, чтобы не лишиться заработанного?

Когда трудовой договор расторгают, все суммы, которые работодатель должен работнику, выплачивают в день увольнения.

Если в день увольнения работник не работал, деньги должны выдать не позже следующего дня после того, как он попросит расчет.

При увольнении работнику в любом случае положены: зарплата (включая надбавки, премии, оплату сверхурочных, работы в выходные и праздники) и денежная компенсация за неиспользованный отпуск (если отпуск не отгулян).

Компенсацию за неиспользованный отпуск, как и все остальные суммы, выплачивают в день увольнения.

Выходное пособие выплачивают не только при увольнении по собственному желанию, но и при сокращении штата, призыве в армию и в других случаях, установленных законом.

В трудовом или коллективном договоре могут быть прописаны другие случаи выплаты выходного пособия, а также повышенные его размеры или дополнительная единовременная компенсация.

Прокуроры области довольно часто находят нарушения, когда при увольнении выплачивают не все положенные суммы.

Например, в этом году прокурор Кировского района г. Кемерово при проверке выяснил, что одна организация при увольнении работника не выплатила ему долг по зарплате полностью.

Прокурор внес представление руководителю организации. Представление удовлетворили. В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. В итоге работнику выплатили долг по зарплате и компенсацию за задержку.

