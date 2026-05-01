Ни проехать, ни пройти: деревня под Кемеровом ушла под воду

Критическая ситуация сложилась в деревне Жургавань Кемеровского округа. Снежная зима снова наделала бед. Едва в Кузбассе потеплело, таежная река Промышленка, протекающая в населенном пункте, вышла из берегов. В деревню через мост можно проехать только на высоком УАЗике, квадроцикле или дежурном грузовом автомобиле. Дома затоплены, некоторые - по самые окна…

Все повторяется

Под Кемеровом 220 домов пострадали от наводнения.

Такого, говорят жители Жургавани, не было десять лет. Последнее крупное наводнение датируется весной 2015 года.

- Тогда затопило всю деревню, вода стояла до крыш, а некоторые дачные домики и вовсе ушли под воду. Люди лишились всего, что наживали годами. И не было бы беды, если бы построенный рядом щебеночный завод не возвел дамбу. Она только усилила выход реки из берегов. Мы просили власти ликвидировать дамбу, чтобы Промышленка весной спокойно сливалась с Томью, но нас не послушали. Сейчас завод уже не работает, а дамбу убирать снова не собираются. Она, говорят власти, ни при чем, все на природу спихивают, - рассказала «КП - Кемерово» дачница Наталья Круглова.

В этом году в Жургавани от наводнения пострадали уже 220 домов: 200 - дачных, и 20, где хозяева живут круглогодично.

Спасительная «дежурка»

Женщина вместе с соседями по садоводческому обществу грузится в дежурный грузовой автомобиль «Урал». Администрация Кемеровского округа выделила его специально, чтобы люди могли добираться до своих домов и обратно. Машина дежурит круглосуточно, она - настоящее спасение, в том числе в экстренных ситуациях.

- Вчера мы на «дежурке» доставили к больному человеку медиков. На скорой им было не проехать через мост. Сработали оперативно, оказали жителю деревни помощь, - рассказал «Комсомолке» заместитель главы Кемеровского округа Андрей Лазарев.

Вода расстроила все планы

У затопленной переправы знакомлюсь с семьей Ивановых. Никита и Ольга несколько лет назад продали благоустроенную «двушку» в центре Кемерова и переехали сюда, поближе к природе. Возвели большую баню, начали строить дом, в этом году наконец переехали в него. Пока готов только первый этаж, этим летом планировали отремонтировать второй.

- Еще неделю назад думали, как 5 мая под шашлычок во дворе справим мой день рождения, а тут вода все планы разрушила. Живем пока у мамы в городе, - говорит Никита.

По пояс в воде

Мы едем в деревню через затопленный мост на УАЗике. Вода чуть ниже фар, за окном - подтопленные дачи, вода закрывает половину окон. Огородов не видно. Подъезжаем к улице Лазурной. До дома Ивановых еще метров 400. Никита предлагает надеть рыбацкие сапоги-забродники и пройти с ним к участку, чтобы забрать вещи. Идем осторожно: в некоторых местах из-за разлива речки образовались ямы в человеческий рост. Ольга советует держаться правее. Во дворе одного из коттеджей лает овчарка - из воды торчит одна голова.

На участке Ивановых вода почти закрывает фундамент, но в самом доме относительно сухо, хотя баня затоплена полностью.

- Мы только сделали внутреннюю отделку, выкрасили стены, мебель завезли. Теперь молимся, чтобы потоп остановился. Но, похоже, все только начинается: вчера отбойник на дороге еще торчал, сегодня его уже не видно, - говорит Ольга.

Есть куда идти

Соседним домам досталось не меньше. Местная жительница Дарья Меньшова рассказала, что, скорее всего, ее жилье ждет капитальный ремонт. Где брать на него деньги - она не знает.

- Я медсестрой в городе работаю, зарплата 40 тысяч, а стройматериалы очень дорогие. И вот каждый день в сапогах захожу в дом. Здесь воды по щиколотку: беру ведро и черпаю, но к утру снова потоп. Сажусь на диван, снимаю сапоги и ложусь спать. В комнате торшер горит всю ночь, иначе боязно. Недавно то ли бобер, то ли выдра заплывала прямо в дом, я до смерти испугалась.

А что делать? Мне идти некуда, единственная дочь живет в Питере. Хоть бы администрация помогла все просушить и вывезти мусор, вздыхает женщина.

Представители администрации Кемеровского округа пояснили: пострадавшим от паводка жителям есть куда идти. Предвидя сложную ситуацию, власти заранее подготовили несколько пунктов временного размещения для людей из подтопляемых зон.

- Здесь есть кровати, жителей деревень и поселков, куда пришла большая вода, три раза кормят, выдают теплые вещи. Мы постоянно мониторим ситуацию, вот только мебель и бытовую технику мы не вывозим. Главное, чтобы человек выжил, не заболел, - подчеркнул заместитель главы округа Андрей Лазарев.

Чиновник добавил, что вода в Жургавани наконец перестала прибывать, и это можно считать обнадеживающим показателем.

Томь еще может «дать жару»

Несмотря на стабилизацию в Жургавани, угроза сохраняется. На смену разливу малых рек идет Томь, уровень которой начинает расти из-за таяния снегов в горах на юге Кузбасса.

- Промышленка постепенно перестанет заливать Жургавань, но рядом Томь, и вода в нее с южных гор региона уже хлынула. Плюс по пути к Кемеровскому району несколько рек: Тайдон, к примеру, три Терси - Нижняя, Средняя и Верхняя, река Грязевая и другие. Таежные воды могут, конечно, добавить хлопот, - предупредил Лазарев.

Местные жители искренне благодарны властям за организованную помощь: круглосуточное дежурство спецтехники, работу мобильных пунктов, сельского магазина и фельдшерско-акушерского пункта. Однако люди уверены, что одних временных мер недостаточно. Жители Жургавани настаивают на кардинальных инженерных решениях, таких как снос дамбы и техническая реконструкция водных путей.

- Мы не можем каждый год играть в угадайку - придет вода, не придет, затопит, не затопит. Дамба - однозначно проблема. Но еще необходимо оперативно реконструировать мост, сделать его «горбатым», чтобы через него уходила вода, и непременно расширять русло Промышленки, иначе ничего не выйдет, - убеждена жительница деревни Ольга Иванова.

