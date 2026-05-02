На шахте в Кузбассе приостановлена добыча угля из-за подтопления талыми водами

Горняков вывели на поверхность, угрозы их жизни и здоровью нет.

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе на шахте имени С. М. Кирова приостановлена добыча угля из-за притока талых вод. Все горняки выведены на поверхность, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Горноспасатели проводят работы на шахте, сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Причиной происшествия стал резкий подъем уровня воды в реке Иня. Как уточнил временно исполняющий обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Василий Мельник в своем сообщении во «ВКонтакте», в районе бывшего поселка Байкаим произошел перелив через водооградительный вал.

Талые воды проникли в отработанное пространство старых шахтовых выработок 1940-х годов. Оттуда вода распространилась на смежные участки: действующую шахту имени С. М. Кирова, неработающую шахту «Комсомолец». 1 мая после обнаружения угрозы горняков шахты имени С. М. Кирова вывели на поверхность.

Сейчас на месте происшествия: работает оперативный штаб - он создан и функционирует в круглосуточном режиме; ведутся работы по подъему и ремонту водооградительного вала; осуществляется откачка воды из шахтового пространства.

Для ликвидации последствий подтопления задействованы: 19 специалистов МЧС России; 45 единиц спецтехники (для устранения последствий перелива); 4 единицы техники непосредственно от МЧС.

Накануне состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие: специалисты управления ГО и ЧС, представители шахты имени С. М. Кирова.

На заседании скоординировали действия всех задействованных служб. Василий Мельник отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее мы писали, что Бастрыкину доложат по делу о травмировании мальчика в санатории в Новокузнецке, а в Кемерове завершат отопительный сезон 4 мая.