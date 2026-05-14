От -7 до +22: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 15 по 17 мая

Синоптики Запсибгидромета отмечают, что в Кузбассе установилась переменчивая весенняя погода. Ночи холодные, температура падает ниже нуля. Жары, которая была в начале мая, в ближайшее время не ожидается. В субботу жителей региона порадует небольшое потепление.

Так, в пятницу, 15 мая, ночью температура будет варьироваться от -2 до -7 градусов, в отдельных районах ожидается до +3 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +10 до +15 градусов, в отдельных районах ожидается от +4 до +9 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–8 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, местами по югу небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

В субботу, 16 мая, ночью -2...+3 градуса, местами до -7 градусов. Днем температура будет в пределах +12...+17 градусов, в отдельных районах ожидается до +22 градусов. Ветер будет юго-западный, ночью 2–7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем до днем 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, днем по северу местами кратковременные дожди.

В воскресенье, 17 мая, ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, в отдельных районах ожидается до -4 градусов. Днем термометры покажут от +6 до +11 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью повсеместно, днем местами пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

