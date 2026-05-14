Программа и стоимость билетов: как пройдет в Кузбассе «Ночь музеев - 2026»

Кузбасс присоединится к акции «Ночь музеев – 2026».

Кузбассовцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая под темой «Родное» - особенно символичной в Год единства народов России. Музеи региона будут открыты для посетителей до позднего вечера - гостей ждут выставки, мастер-классы, спектакли и музыкальные выступления.

Кузбасский государственный краеведческий музей

Акция пройдет во всех отделах музея с 18.00 до 23.00. Предлагаем обзор ключевых программ и цен.

Отдел истории представит программу «Истоки: изучение и сохранение традиций, обычаев, культуры и истории».

Стоимость входного билета:

- 350 рублей - студенты, пенсионеры, дети от 5 до 17 лет;

- 400 рублей - взрослые.

В программе:

- театрализованная игра экскурсия «Родные истории»: встреча с жителями Кузнецкой земли - слугами, купчихой, телеуткой и русской девушкой;

- экскурсия «Ближе к звездам» с дегустацией космического питания: гости узнают, как совершаются космические полеты и как попасть в отряд космонавтов России;

- творческая мастерская «Родные узоры» с мастер-классами:

- создание кокошников (бесплатно);

- русско-народная вышивка (бесплатно);

- роспись пряников (250 рублей);

- авторские украшения (350 рублей);

- «Древний гончар» (250 рублей);

- «Космический слайм» (250 рублей);

- «Волшебная роспись» (100–400 рублей).

- VR-очки «Устройство Солнечной системы»;

- мастер-классы по программированию и объемному рисованию с помощью 3D-ручки;

- мастер-класс «Благородное искусство защиты. Взгляд сквозь века на фехтование камзольным мечом»: теоретические основы и практическое применение приемов прошлого;

- угощение: сладкая вата и чай на сибирских травах.

Отдел военной истории приглашает на программу «Обращение к родным».

Стоимость входного билета:

- 300 рублей - студенты, пенсионеры, дети от 5 до 17 лет;

- 350 рублей - взрослые.

В программе:

- чтение писем ветеранов Великой Отечественной войны: Веры Волошиной, Зинаиды Туснолобовой-Марченко, шахтера из Кузбасса, а также писем с сообщением о Победе;

- рассказ о том, как кузбассовцы защищают Родину;

- мини-спектакли школьного театра Губернаторского многопрофильного лицея-интерната;

- тематические мастер-классы:

- «Пилотка из фетра для куклы» (100 рублей);

- «Фантазируй, создавай» (100 рублей) - для школьников младших и средних классов и дошкольников в сопровождении взрослых;

- «Свеча истории» (100 рублей) - создание собственной свечи;

Будет открыт музейно-выставочный павильон «Цех» на улице, рядом с музеем.

Отдел природы приглашает на праздничную программу «Наш край - наша природа».

Стоимость входного билета:

- 350 рублей - студенты, пенсионеры и дети от 5 до 17 лет;

- 400 рублей - взрослые.

На площадке перед музеем: выступление кавер-группы и розыгрыш призов и сертификатов.

В образовательном центре музейного комплекса будут организованы мастер-классы:

- «Цветочная фантазия»: один цветок - 300 рублей, букет из трех цветов - 600 рублей, букет из пяти семи цветов - 1000 рублей;

- «Гелевая свеча» - 300 рублей;

- «Мир в кристалле» - 500 рублей.

В залах музея:

- зал № 1: мастер-класс «Раскрась фигурку» (100 рублей), выступление кавер-группы, экскурсия «Богатство недр Кузбасса»;

- зал № 2: виртуальная реальность «Мир динозавров» (100 рублей), экскурсия «Динозавровая фауна Кузбасса»;

- зал № 3: мастер-классы по анималистике «Полярная сова» и «Амулет древнего охотника» (100 рублей);

- зал № 5: спектакль-игра «Приключения зеленого кузнечика Кузи», лекция «Особенности национальной рыбалки», экскурсия по Музейной зоолаборатории и кормление экзотических животных.

Музей изобразительных искусств Кузбасса

С 18.00 до 23.00 пройдет выставка «Окна ТАСС»: 150 оригинальных отреставрированных агитационных плакатов и листовок периода Великой Отечественной войны из фондов Государственного центрального музея современной истории России (проект создан при поддержке Минкульта России).

Дополнительно:

- лекция «Плакат как оружие: искусство в годы войны»;

- истории участников специальной военной операции;

- экскурсия по выставке Российской академии художеств «Я нашел тебя, моя Индия» - погружение в индийскую культуру и диалог между цивилизациями.

Музей заповедник «Красная Горка»

С 18.00 до 22.00 - программа «Это все мое родное» (вход свободный, отдельные мастер-классы и активности оплачиваются дополнительно).

В программе:

- традиционный фестиваль колбы и знакомство с местной кухней и народными ремеслами (девиз: «Кто колбы не едал, тот в Кузбассе не бывал!»);

- выставка «Березовые голоса»: авторские куклы и художественные работы из бересты;

- проект студии креативного проектирования «3D. Код» - «Братья шурфы: легенды о хранителях горючего камня»;

- две игровые зоны под открытым небом: площадка «Родное с детства» с ретро-кинозалом (показ сказок через фильмоскоп) и архивными видеоподкастами краеведа Владимира Сухацкого: «Сколько лет городу Кемерово?» и «Что такое кузбасская кухня?»;

- выступления фольклорных коллективов на набережной;

- ярмарка кузбасских умельцев и рынок старинных вещей на аллее музея;

- угощение в музейной чайной: напиток из трав и выпечка;

- творческие мастер-классы (гончарный круг, роспись кокошника);

- тематические фотозоны и фотосушка;

- экскурсии по экспозиции «Шахта»;

- традиционное угощение - пирог с колбой.

Кузбасский центр искусств

С 18.00 до 21.00 центр преобразится в уютный дворик из детства (вход - 800 рублей). Вечер ностальгии по детству и юности:

- театрализованные представления о дворовых играх и жизни на улице;

- посиделки с гитарой и открытый микрофон для воспоминаний о родном дворе и детстве;

- игровые площадки и мастер-классы;

- советские угощения.

Новокузнецк: автобусный тур по музеям

Сотрудники четырех музеев приглашают горожан и гостей города на культурное путешествие по теме «Родное». Четырехчасовая поездка начнется в краеведческом музее и завершится в Кузнецкой крепости с остановками в художественном музее и Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского.

Расписание рейсов: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00. Билеты можно приобрести в Новокузнецком краеведческом музее.

Программа:

- Краеведческий музей: маршрут «Проспект Молотова - проспект Металлургов»;

- Художественный музей: атмосфера 1960-х годов - времени высоких достижений, свободы и творчества;

- Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского: атмосфера провинциального городка N с новостями, слухами и старинными преданиями;

- Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: народный праздник с играми, танцами и выступлениями фольклорного центра «Параскева Пятница».

Беловский округ, Историко-этнографический музей «Чолкой»

Там пройдет программа о традиционных жилищах, обычаях и обрядах телеутов. Участники акции смогут попробовать себя в традиционной игре «Малакай» и «Камчи». В рамках программы можно будет посетить Этномастерскую «Топчы», где мастер-ремесленник расскажет о технологии изготовления национальных пуговиц, которые являются украшением национального костюма и оберегом. Желающие смогут смастерить телеутскую пуговицу на память.

Гурьевский краеведческий музей

Музейная программа, которая включает посещение этнокафе, мастер-классы по росписи матрешки и изготовлению русских и телеутских традиционных кукол. Гости смогут поучаствовать в квест-игре «От Матрены» и посетить тематическую выставку.

В Мариинске:

С 14.00 до 20.00 в «Литературно-мемориальном Доме-музее В.А. Чивилихина» пройдет концертная программа, творческие встречи и мастер-классы. С 18.00 до 21.00 в Музее истории города Мариинска состоится фестиваль музейных предметов, театрализованные экскурсии и презентация выставки. С 17.30 до 22.00 в Музее «Береста Сибири» будут работать творческие мастерские, пройдет встреча с мастерами и тематические экскурсии.

Крапивинский краеведческий музей

Основная программа посвящена теме «Кемеровская роспись». Единственный мастер по этому стилю в районе, Светлана Давтян, расскажет о секретах и отличиях стиля. Гостей ждут интерактивная выставка изделий декоративно-прикладного искусства, лекция-презентация «История кемеровской росписи: от истоков к современности», мастер-класс по кемеровской росписи, акция «Принеси свою историю», мастер-класс «Как сохранить семейную реликвию» и фотозона «Портрет в стиле предков».

Промышленновский районный Историко-краеведческий музей

С 18.00 до 21.00 состоится открытие выставок «Березовая Русь» и «Деревянное чудо». Гости смогут насладиться концертом «Родные напевы» и принять участие в акции «Обнимай друзей». В течение вечера будут работать различные тематические зоны. Также для посетителей организуют автобусную экскурсию «Тропинками родного края» до Центра чувашской национальной культуры в поселке Иваново-Родионовское.

