Дожди, грозы и +25: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 29 по 31 мая

Синоптики дали прогноз на конец мая в Кузбассе.

После жарких дней жителей Кузбасса ждут дождливые выходные: по данным синоптиков Запсибгидромета, с 29 по 31 мая в регионе ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха составит до +25 градусов.

Так, в пятницу, 29 мая, ночью обещают +11...+16 градусов, местами +5...+10 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов, местами до +24 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду. Ночью обещают кратковременные, местами сильные дожди, грозы, днем кратковременные, местами сильные дожди, грозы, при грозах местами очень сильные дожди, сильные ливни.

В субботу, 30 мая, в ночные часы температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, местами +2...+7 градусов. Днем температура будет в пределах +15...+20 градусов, местами до +25 градусов. Ветер будет северо-восточный, ночью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Ночью ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы. При грозах местами очень сильные дожди, сильные ливни, днем кратковременные дожди, местами грозы.

В воскресенье, 31 мая, ночью обещают +2...+7 градусов, местами до +12 градусов. Днем термометры покажут от +15 до +20 градусов, в отдельных районах до +25 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью пройдут местами кратковременные дожди, грозы, днем местами небольшие дожди.

