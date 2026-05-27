Волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с легионером из Греции

Фото: ВК "Кузбасс".

Волейбольный «Кузбасс» подписал контракт с 25-летним игроком сборной Греции Димитрисом Мухлиасом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Димитрис Мухлиас выступал за греческие клубы ПАОК, «Ираклис», «Этникос», «АСА Эврос», а также играл за Гавайский университет в США и за команду «Дюрен» в чемпионате Германии. В прошлом году диагональный выступал за польскую «Нысу» и стал лучшим бомбардиром команды с 320 очками в 24-х матчах.

