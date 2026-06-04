Промышленные отходы Кузбасса могут превратиться в золото и большие доходы. Фото: Пресс-служба СГК

В России планируют начать добывать золото, серебро, медь и другие редкоземельные металлы не из недр, а из… промышленных отходов. По поручению президента Владимира Путина за реализацию программы взялись Агентство стратегических инициатив и «Роснано».

Экология и экономика

Почему возникла такая идея? По данным «Роснано», в России уже накоплено больше 100 миллиардов тонн промышленных отходов. К 2050 году их станет почти 200 миллиардов. Сейчас они занимают площадь около 1600 квадратных километров — это как две Перми, два Волгограда или как Санкт-Петербург с Кемеровом в придачу. И площадь продолжает расти. Но до 80% этих отходов можно переработать. А общая ценность того, что внутри них прячется, - свыше 1 триллиона рублей. По сути, залежи промышленных отходов - это огромное техногенное месторождение.

Реализация программы решит сразу две проблемы. Первая - экологическая: убрать горы мусора, которые копятся с первой половины прошлого века. Они портят землю, лежат мертвым грузом и никому не нужны. Вторая - экономическая: вернуть в оборот тонны ценного сырья, не разрабатывая при этом новые месторождения.

Как говорят в АСИ, в некоторых странах и компаниях слово «отходы» уже не используют - говорят «сырье». К этому же хотят прийти и в России.

Пилотов – пока четыре

Для запуска пилотных проектов в стране определили четыре региона: так, в Башкирии из отходов извлекут золото, медь и другие металлы. В Мурманской области переработают отходы горно-металлургического комбината. В Московской - займутся отходами фосфогипса: из них достанут редкоземельные металлы, а заодно выпустят гипс. А в Тульской области золошлаки (то, что остается после сжигания угля) превратят в керамзит и стройматериалы.

«Ключевая цель пилотных проектов — ликвидация накопленного экологического вреда. При этом они позволяют одновременно тестировать и модели, и технологии на конкретных объектах со своей спецификой. А возможности извлечения большого объема ценных компонентов значительно повышают экономическую привлекательность формируемой отрасли», - отметил генеральный директор АО «Эфир», руководитель экологического направления «Роснано» Иван Ожгихин.

А что в Кузбассе?

В Кузбассе работа над тем, как превратить золошлаковые отходы в сырье для получения концентратов оксидов редких и редкоземельных элементов ведется уже несколько лет, минимум с 2021 года.

Обычно золошлаки используют в стройке - вместо песка или как добавку в смеси. Но, как рассказывают специалисты института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ, в угольных отходах Кузбасса скрыто еще и много редких и редкоземельных элементов, которые очень нужны промышленности.

«ЗШМ можно рассматривать как месторождения, как руды, находящиеся на поверхности. Ниобий, иттрий, цирконий, серебро, золото, стронций, ванадий и другие редкоземельные, редкие и рассеянные элементы – о которых говорят „грамм дороже тонны“ – в промышленно значимых концентрациях имеются во всех угледобывающих районах Кузбасса. Высокотехнологичным производствам во всем мире требуются постоянно растущие объемы этих материалов», — объясняет, директор института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ, профессор, доктор химических наук Татьяна Черкасова

Для примера. Стоимость килограмма оксида кремния, который можно выделить из тех же золошлаков, в зависимости от чистоты, в 2026 году доходит до 9900 рублей.

Технологии переработки промышшленных отходов в Кузбассе разрабатывают уже несколько лет. Фото: Пресс-служба КузГТУ

Технологии появились

Кузбасские ученые уже определили несколько способов, как эффективно извлекать ценные элементы из угольных отходов. Самый многообещающий метод, считают в КузГТУ, - это флотоэкстракция с использованием алкилсульфатов натрия и некоторых других реагентов. Этот способ даст новое сырье для современной электроники - очень ценное и востребованное, а заодно поможет сделать регион чище. Такое оборудование можно поставить и на тепловых электростанциях, и на углеобогатительных фабриках. Если запустить переработку на уже существующих золоотвалах, это со временем позволит их сократить или вообще ликвидировать, а экология Кузбасса станет куда лучше.

Для этой цели нужен ответственный инвестор, готовый вложиться в переработку отходов и ликвидацию промышленного наследия Кузбасса. Другое дело, что одному бизнесу эту задачу не потянуть - нужна помощь государства: налоговые послабления, субсидии, гарантии.

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