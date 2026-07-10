Разбил окно и вытащил семью из огня: в Кузбассе подросток спас соседей из ночного пожара

Фото: МЧС Кузбасса.

17-летний Николай Каранский из Анжеро-Судженска спас во время пожара соседей: женщину и ее сына-подростка. О том, как помог выбраться людям из горящего дома, «Комсомолке» рассказал сам юный герой.

Страшная трагедия едва не случилась ночью, 17 июня. Уже далеко за полночь Николай сидел в беседке у себя во дворе и услышал треск лопающего шифера. Выскочил на улицу и увидел, что в доме на соседней улице, где живет его друг, начался пожар. Николай сразу же бросился на помощь.

Зайти в дом было уже невозможно – огонь охватил веранду и стремительно распространялся по крыше. Николай не растерялся и стал стучать в окна. Свет везде был выключен, но подросток знал, что внутри спят хозяйка и ее сын – студент-первокурсник, с которым Николай знаком с детского сада.

«Я стучал в окно и мне удалось разбудить друга. Я крикнул ему, что в доме начался пожар, чтобы он будил свою маму. Выйти через дверь они не могли – там все было в дыму. Окно в комнате у них было глухое, не открывалась, поэтому я решил разбить его. Бил ногой со всей силы и получилось. После этого помог через образовавшийся проем выбраться из горящего дома», - рассказал Николай.

И вовремя. К этому моменту едкий дым уже начал заполнять комнату друга.

Только когда все выбрались на свежий воздух, Николай обратил внимание, что буквально истекает кровью – выбивая толстое трехслойное стекло, он получил сильные порезы правой голени. Нога соскользнула на третьем слое и попала прямо на осколки.

«Он позвонил мне ночью, ничего не объясняя, попросил принести паспорт к соседнему дому, чтобы ехать в больницу. Когда я увидела его, сидящим на земле, всего в крови, ноги у меня, конечно, подкосились. В больнице раны зашили – они оказались небольшие, но глубокие, задето сухожилие. Сейчас все уже заживает», - рассказала мама Николая Алена Евгеньевна.

Сам парень признается, что ни о чем не жалеет. Небольшая рана, по его словам, лучше, чем похороны друга.

Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Фото: МЧС Кузбасса.

Соседский дом и надворные постройки сгорели дотла и восстановлению не подлежат. Общая площадь пожара составила более 200 квадратных метров! Неизвестно, чем бы закончился пожар для хозяйки и ее сына, не окажись рядом Николая.

За проявленный героизм парня наградили Почетной грамотой администрации Анжеро-Судженска, а также грамотой Главного управления МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу.

Ранее мы писали, что две семьи из Кузбасса стали победителями конкурса «Это у нас семейное», а также в Новокузнецке ночью температура опустилась до +4 градусов.

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