В Кузбассе ночью температура опустилась до +4 градусов

Ночью с 9 на 10 июля минимальная температура воздуха в Кузбассе составила +4,8 градуса. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночью с 9 на 10 июля минимальная температура воздуха в Кузбассе составила +4,8 градуса. Об этом сообщила синоптик Новокузнецкой гидрометобсерватории Елена Поскребышева.

Самым холодным местом в Кузбассе оказался Новокузнецк – такие низкие значения зафиксировала метеостанция на Ильинке.

По словам специалиста, Новокузнецк установил еще один рекорд: за сутки с вечера 5 июля по вечер 6 июля в городе выпало 109% от месячной нормы.

Напомним, что июнь в Кузбассе был аномально жарким: более 20 дней стояли погоды с температурами +30 градусов и выше.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин, а также Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.