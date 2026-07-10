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НовостиОбщество10 июля 2026 9:51

Две семьи из Кузбасса стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

В Москве подвели итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Две семьи из Кузбасса стали победителями конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Сертификат на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий получила семья Авериных и Рыбаковых из Кемерова. Их история связана с угольной промышленностью - трудовая династия насчитывает более 300 лет.

Еще одним победителем стала семья кемеровчан Лушниковых. Их общим увлечением является мультипликация: уже несколько поколений династии создают мультфильмы своими руками — от идеи и сценария до монтажа.

Ранее мы писали, что власти Кузбасса сообщили о снижении ажиотажного спроса на бензин, а также Илья Середюк лично проверил работу постов досмотра транзитных фур в Кемерове.