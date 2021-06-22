В Кузбассе отстраняют работников за отказ проходить вакцинацию от коронавируса

Первые случаи зафиксировали в среде соцработников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе начали отстранять от работы сотрудников за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Первые случаи зафиксировали в среде соцработников. Об этом в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации, прошедшего во вторник, 22 июня, сообщила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

— 12 человек отказываются категорически прививаться. Они уже отстранены от работы. Из них четыре человека не желают продолжать дальше работать, написали заявление, а восемь пересмотрели свое решение, — сообщила Елена Воронина.

Министр отметила, что среди соцработников привиты уже 75%. Вакцинация среди них продолжается. Также привиты 95,3% постояльцев домов-интернатов, пансионатов. Из 4890 человек не вакцинировано только 227 – люди с высоким уровнем антител либо имеющие медицинские противопоказания.

Напомним, что в Кузбассе ухудшилась эпидемическая обстановки, поэтому 18 июня было принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий населения, которые чаще всего контактируют с другими людьми. В их числе - работающие в медицинских организациях, в образовательных учреждениях, в организациях социального обслуживания и многофункциональных центрах. Первая аппликация перечисленным категориям граждан должна быть поставлена до 18 июля, вторая — до 18 августа. В целом в коллективах должны быть привиты не менее 60% работников. Для остальных кузбассовцев прививки носят рекомендательный характер.

Напомним, что ранее сообщалось об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения региона. Кроме того, вновь вернули действовавшие ограничения, введенные ради противодействия коронавирусу.