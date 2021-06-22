Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 13:45

В Кузбассе отстраняют работников за отказ проходить вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщила региональный министр социальной защиты населения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первые случаи зафиксировали в среде соцработников.

Первые случаи зафиксировали в среде соцработников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе начали отстранять от работы сотрудников за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Первые случаи зафиксировали в среде соцработников. Об этом в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации, прошедшего во вторник, 22 июня, сообщила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

— 12 человек отказываются категорически прививаться. Они уже отстранены от работы. Из них четыре человека не желают продолжать дальше работать, написали заявление, а восемь пересмотрели свое решение, — сообщила Елена Воронина.

Министр отметила, что среди соцработников привиты уже 75%. Вакцинация среди них продолжается. Также привиты 95,3% постояльцев домов-интернатов, пансионатов. Из 4890 человек не вакцинировано только 227 – люди с высоким уровнем антител либо имеющие медицинские противопоказания.

Напомним, что в Кузбассе ухудшилась эпидемическая обстановки, поэтому 18 июня было принято решение об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий населения, которые чаще всего контактируют с другими людьми. В их числе - работающие в медицинских организациях, в образовательных учреждениях, в организациях социального обслуживания и многофункциональных центрах. Первая аппликация перечисленным категориям граждан должна быть поставлена до 18 июля, вторая — до 18 августа. В целом в коллективах должны быть привиты не менее 60% работников. Для остальных кузбассовцев прививки носят рекомендательный характер.

Напомним, что ранее сообщалось об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий населения региона. Кроме того, вновь вернули действовавшие ограничения, введенные ради противодействия коронавирусу.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости