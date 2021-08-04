Может ли повториться потоп в Кемерове: что говорят синоптики

На город обрушился месячный объем осадков, улицы оказались под водой. Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра прокомментировали мощный ливень и град, которые прошли в областном центре днем 4 августа. На город обрушился месячный объем осадков, а ливневая канализация не справилась с их количеством, поэтому улицы оказались под водой. Были затоплены улицы города, временно приостанавливалось движение трамваев и троллейбусов. Также из-за стихии случилось аварийное отключение подстанции, которая обеспечивала электроснабжением жилые дома более чем на 140 улицах. Для полного восстановления электроэнергии потребовалось около семи часов.

Метеорологи рассказали подробности погодных буйств, которые не собираются утихомириваться.

— Сейчас мы находимся под влиянием высотного циклона, в самом центре его, — сообщили синоптики.

Также отметили, что ближайшие дни обещают дожди, ливни, грозы, град — все, что характерно для такого циклона. Кроме того, данный циклон любит себя проявлять не утром, а как раз днем, потому что атмосфера успевает разогреться. Кроме того, в выходные дни циклон будет заполнен и температура повысится, но 5 августа обещают немного прохладную погоду. Также отметили, что данные о количестве выпавших осадков будут известны только следующим утром, так как измерения проводят вечером и с утра.

Напомним, что кемеровчане показали последствия мощного ливня, который принес проблемы городу. Также сообщалось, что Кемерово в буквальном смысле ушел под воду, машинам проходилось переплывать дороги.