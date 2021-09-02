В Кемерове 21-летний ученый обманул российские компании на 15 миллионов рублей

Кемеровчанин длительное время вводил в заблуждение клиентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 21-летнего президента научно-производственной компании, а также генерального директора производственной торговой компании. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что ему предъявили обвинение в совершении 10 преступлений по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата».

Следствие установило, что парень разместил в интернете объявление об оказании услуги по производству модуля для обезвреживания и утилизации широкого спектра отходов. Он заключил договоры на изготовление и поставку оборудования с потенциальными покупателями. Из условий сделки следовало, что часть стоимости комплекса оплачивалась при подписании договора, а оставшаяся в течение пяти дней после поставки и проверки модуля.

Кемеровчанин длительное время вводил в заблуждение клиентов, создавал видимость исполнения условий договора, но так и не выполнял свои обязательства. По данной схеме молодой человек смог заключить договоры с предприятиями из Крыма, Санкт-Петербурга, Татарстана, Томской, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областей. В общей сложности парень получил от заказчиков около 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Центральный районный суд города Кемерово. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также ему предстоит возместить клиентам похищенные средства — иски о возмещении ущерба уже заявлены.

Кроме того, в Кузбассе обвиняют экс-директора автотранспортного предприятия в нецелевом расходовании бюджетных средств. Мужчина израсходовал порядка 8 миллионов. В Новокузнецке осудили pиeлтopа за мошенничества на 35 миллионов рублей. Он действовал в составе организованной группы