В Кузбассе медицинская сестра избила пациента на ИВЛ

Очевидец рассказала, что одна из сотрудниц отделения била по лицу и кричала на пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прокопьевске в ночь с 16 на 17 августа произошел инцидент в медучреждении по улице Вокзальная, 65. Очевидец рассказала, что одна из сотрудниц отделения била по лицу и кричала на пациента, который подключен к ИВЛ. Ей не понравилось, что больной пошевелился. Кроме того, в соцсети опубликовано соответствующее видео.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о начале проверки по факту опубликованного видео. Пока в медучреждении проходит внутренняя служебная проверка. Чиновники не сообщили, установлена ли личность женщины на видео.

Следком Кузбасса в ходе мониторинга СМИ выявил информацию о том, что в больнице города Прокопьевска медицинская сестра ударила пациента, который находился на искусственной вентиляции легких.

— По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Следователь запросил в медицинском учреждении необходимые документы. Предстоит достоверность всех известных на данный момент сведений, установить обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что в Новокузнецке пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке с приступом. Ранее в Новокузнецке врач с матом выгнала пациентку с высокой температурой из кабинета. Женщина снимала происходящее на камеру. Также в Ярославле камеры наблюдения засняли, как санитары избивают пациентку. Девушку скрутили, затолкали в лифт, били по голове и животу.