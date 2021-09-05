Пропавшего без вести кемеровского актера нашли мертвым

Максим Герцев играл в театре для детей и молодежи Кузбасса несколько лет. Фото: личный архив.

В Кемерове трагически погиб 25-летний бывший актер театра для детей и молодежи Максим Герцев. Еще весной и в начале лета - до закрытия театрального сезона - кемеровчане и гости города могли его видеть в спектаклях «Портрет Дориана Грея», «Пьяные», и в детском «Доктор Айболит и его звери». Он не играл больших, главных ролей, но молодого, красивого парня с чисто славянской внешностью — трудно было не заметить. И вот его не стало.

Об обстоятельства его гибели известно немного. В пятницу, 3 сентября, Максим Герцев вышел из дома, сел в свой автомобиль Nissan AD темно-зеленого цвета и уехал в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу, когда он не вернулся домой, а телефонные звонки оставались без ответа. Волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» была организована поисковая операция, а соцсети заполонили ориентировки с описанием молодого человека: «Рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и зелено-голубые глаза».

Поиски продолжались два дня, а накануне поздно вечером в группе «Лиза Алерт Кузбасс» появилась запись: «Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким».

Как стало известно «КП» из собственного источника в правоохранительных органах, молодого человека нашли на территории дачных участков на окраине Кемерова. Сперва была обнаружена его машина, а потом и его тело: Максим Герцев ушел из жизни добровольно.

Что могло толкнуть молодого, красивого и талантливого парня, окончившего КемГУКИ с красным дипломом, на отчаянный шаг — неизвестно. В родном театре, откуда Максим Герцев уволился два месяца назад — сразу после окончания театрального сезона, предполагают, что в его жизни произошел какой-то кризис. Еще в марте 2021 года парень заговорил о смене профессии, и как только труппа ушла на отдых, написал заявление на увольнение.

- Мы очень так хорошо расстались и с пониманием. Для него это было осознанное решение, мы желали ему счастья. Для нас большой шок, то, что произошло - сказал директор театра Григорий Забавин, отметив, что артист был добрым и ответственным человеком, но при этом неприкаянным. Также он рассказал, что парню так и не удалось найти постоянную работу, и он даже пытался устроиться охранником.

В настоящее время по факту смерти Максима Герцева Следственный комитет Кузбасса проводит доследственную проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе и возможный факт доведения молодого человека до самоубийства.

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