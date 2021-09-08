Жителей Киселевска предупредили о педофиле в городе месяц назад

Около месяца назад появилась информация о педофиле, который обитал в городе. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Жители Киселевска, где накануне нашли убитыми двух пропавших школьниц, рассказали, что около месяца назад в городе появилась информация о педофиле, который обитал в микрорайоне Обувной Фабрики.

Одна из местных родительниц забила тревогу. В социальных сетях мама пятилетней девочки сообщила, что к ее дочери подходил дядя Витя и предлагал купить сладости, пока малышка ждала на самокате свою бабушку около магазина.

- Он говорил, пойдем куплю сладости, пойдем поиграем, - отметила мама пятилетней девочки.

После этой истории женщине стали приходить сообщения от родительниц, которые рассказали, что видели, как незнакомый мужчина играет и угощает детей чипсами и газировкой во дворе. Одна из жительниц выглянула в окно и накричала на него, чтобы тот ушел и не общался с ребятишками.

Скриншот экрана.

Маме пятилетней девочки в городской полиции сообщили, что полученной информацией о неком дяде Вите заинтересованы и ее проработают. Однако трагедия все-таки произошла. Кроме того, некоторые ребятишки даже после случившегося не верят, что двух школьниц убил именно дядя Витя.

Скриншот экрана.

Напомним, что по подозрению в убийстве двух школьниц задержали 41-летнего Виктора П., ранее судимого за насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним. Он признался, что задушил девочек, предварительно надругался над ними. С ним работают следователи, устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Также возбуждено второе уголовное дело в отношении должностных лиц надзорных органов, которые допустили халатность. Они должны были вести административный надзор за педофилом, вышедшим на свободу до 2027 года, но после переезда в другой город его потеряли из виду.