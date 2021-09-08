Педофил, убивший двух кузбасских школьниц, ушел от надзора, указав несуществующий адрес

Виктор П. должен был находиться под административным надзором до 2027 года. Фото: личная страница "Вконтакте"

После убийства двух десятилетних школьниц в городе Киселевск в Кемеровской области, Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. На этот раз - по статье 293 УК РФ «Халатность». Фигурантами в нем могут стать должностные лица, которые должны были вести административный надзор за педофилом, вышедшим на свободу.

Напомним, 41-летний Виктор П. - подозреваемый в убийстве двух девочек-школьниц, считавшихся пропавшими без вести с 6 сентября, в 2009 году был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Отсидев десять лет от звонка до звонка, он после освобождения должен был находиться под административным надзором еще восемь лет. Два года, что он проживал в Мысках, хотя и с периодическими нарушениями, педофил отмечался, а два месяца назад подал заявление о смене места жительства на Прокопьевск - город, соседствующий с Киселевском так тесно, что они практически перетекают друг в друга.

Как пояснил «КП» свой источник в правоохранительных органах, после переезда в другой город мужчина на учет в органы профилактики не встал. А когда документы дошли до них и там обнаружили, что Виктор П. пропустил срок отметки, то отправились к нему по указанному в заявлении месту жительства. Тогда и выяснилось, что он указал несуществующий адрес. То есть, потенциально опасного человека просто потеряли из виду. И разыскивать особо не спешили. Именно поэтому он спокойно и обустроился в соседнем Киселевске, и успел приручить детей сладостями.

Пока что подозреваемых в этом уголовном деле нет. И следствию теперь предстоит их установить.

Ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы взяла на свой контроль прокуратура Кемеровской области. Также под ее контролем находится и первое уголовное дело - « Убийство двух малолетних лиц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следком опубликовал видео с места убийства двух кузбасских школьниц

Следственный комитет Кузбасса опубликовал оперативное видео с места, где были найдены убитыми две кузбасские школьницы, считавшиеся пропавшими без вести с понедельника, 6 сентября. (подробности)

Власти Кузбасса подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух школьниц

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подтвердил задержание подозреваемого в убийстве двух киселевских школьниц. Напомним, две десятилетние девочки-одноклассницы пропали без вести в понедельник, 6 сентября. (подробности)

Увел мужчина: появилось видео с пропавшими в Кузбассе десятилетними школьницами

Небольшой кузбасский город Киселевск гудит: сразу две девочки - подружки, одноклассницы - пропали без вести, в понедельник, 6 сентября. Школьницы вышли после уроков и домой не вернулись… Вся киселевская полиция поднята на ноги, на помощь им отправлены дополнительные силы из Кемерова, к поискам подключились и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт Кузбасс». (подробности)