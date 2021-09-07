Задержанный в Кузбассе педофил, убивший двух школьниц, прикармливал детей сладостями в шалаше

Добренький дядя Витя угощал ребят, чипсами, кириешками, сладостями, газировкой, чем и вызвал их доверие. Фото МВД России.

Появились новые подробности убийства двух пропавших школьниц в городе Киселевск Кемеровской области. Оказывается, мужчина уже некоторое время ошивался рядом с домом, где жили позднее убитые им школьницы и был знаком с местными детьми. Он угощал их сладостями, а они приходили к его шалашу – убежищу, которое он себе устроил между бетонными плитами, отгородив его от посторонних глаз старыми деревянными частями от шкафов, а также завесил шторами и пленкой. Там же обустроил и лежбище из подушек и одеял.

Внутри оперативники нашли детские вещи: старый школьный рюкзак, потрепанную куклу, а еще сладкую соломку. Именно сладостями и газировкой мужчина и подманил детвору к своему шалашу. Поэтому дети его не боялись и даже называли дядей Витей.

О добреньком дяде Вите и его убежище ребятишки рассказали и родителям, но взрослые почему-то не увидели ничего подозрительного ни в сложившихся обстоятельствах, ни в поведении мужчины, и не догадались сообщить в полицию. О том, что дядя Витя увел с собой двух девочек, местные жители и подумать не могли.

Напомним, две десятилетние подружки-школьницы пропали в Киселевске в понедельник, 6 сентября. Заявление о пропаже девочек от родителей поступило поздно вечером того же дня: после того, как поиски предпринятые родителями оказались безрезультатными. Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы раскрыть преступление: по записям видеокамер они установили личность мужчины и задержали его. Тот сначала отказывался от всего, пытался убедить полицейских, что он и пропавшие школьницы разошлись возле тех самых бетонных плит, но потом не выдержал и дал признательные показания, а также рассказал, где оставил тела обеих девочек. Там, в заброшенном доме их и нашли.

Отметим, что 41-летний Виктор П., будучи сам отцом и не однократно, был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он провел в колонии десять лет и освободился лишь два года назад. И вот совершил новое преступление.

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