Власти Кузбасса подтвердили задержание подозреваемого в убийстве двух школьниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подтвердил задержание подозреваемого в убийстве двух киселевских школьниц. Напомним, две десятилетние девочки-одноклассницы пропали без вести в понедельник, 6 сентября: они отправились после занятий домой, но до дома так и не дошли. Родители забили тревогу, обратились в полицию, и в городе немедленно развернулась масштабная поисковая операция, в которой участие приняли и сотни добровольцев.

Активно подключиться к розыску людей заставило видео, появившееся в социальных сетях: камера наблюдения одного из магазинов запечатлела, как какой-то мужчина покупает девчушкам сладости, а затем уходит с ними за угол соседнего здания. Сегодня, спустя сутки после пропажи подружек, были обнаружены сперва кружевная блузка одной из школьниц, а затем в одном из заброшенных домов и тела самих девочек. Преступник над ними надругался, а потом задушил.

- Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10- летние девочки. Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. - обратился к родителям через свою страницу в instagram Сергей Цивилев.

Также глава Кузбасса сообщил, что правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь.

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