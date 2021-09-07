Следком опубликовал видео с места убийства двух кузбасских школьниц

Мужчина заманил девочек под предлогом кормежки голубей семечками. Фото: Следственный комитет по Кемеровской области

Следственный комитет Кузбасса опубликовал оперативное видео с места, где были найдены убитыми две кузбасские школьницы, считавшиеся пропавшими без вести с понедельника, 6 сентября.

На кадрах также можно увидеть, как криминалисты фиксируют улики рядом и внутри заброшенного дома, где нашли тела девочек. Порядком заросший огород, деревянные покосившиеся от старости стены, порванное кресло около кривого забора, а внутри дома скиданная в кучу старая мебель, разруха и грязь. На одном из столов видно открытую пачку семечек, которые убийца и купил девочкам, чтобы те покормили голубей - так он их и заманил к себе.

Преступление произошло в заброшенном доме. Фото: Следственный комитет по Кемеровской области

Личность подозреваемого оперативники установили по камерам видеонаблюдения - им оказался ранее судимый по статье «Насильственные действия сексуального характера» 41-летний житель города Мыски. Сейчас он задержан и передан следственным органам. Его то и показал на видео следком - в грязной, потрепанной одежде мужчину ведут сотрудники - он еле перебирает ноги.

Внутри дома разруха. Фото: Следственный комитет по Кемеровской области

Напоминаем, что 6 сентября девочки ушли в школу и не вернулись. Сотрудники ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» организовали масштабные поиски. После изучения записей с камер видеонаблюдения из магазина, в который заходили школьницы, стало ясно, что девочки ушли с незнакомым им мужчиной. После этого их не видели. Сегодня стало известно о гибели девочек.