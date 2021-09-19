В Кузбассе пропавшую школьницу нашли живой в болоте

В поисках школьницы участвовали сотни человек. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе завершились масштабные поиски 15-летней девушки, пропавшей без вести двое суток назад. Сообщение о том, что школьница ушла из социального учреждения в поселке городского типа Верх-Чебула Кемеровской области в половине третьего дня 17 сентября в неизвестном направлении и перестала выходить на связь, поступило в дежурную часть ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу. Вскоре о том, что подросток разыскивается, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. В этот же день информацию о поиске школьницы разместили в официальной группе в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Поиски школьницы продолжались более суток. В мероприятиях были задействованы порядка 150 человек - полицейские, спасатели МЧС, следователи Следственного комитета, сотрудники Росгвардии, волонтеры и местные жители. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по указанию начальника управления генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова для усиления поисковой группы прибыли сотрудники и руководители профильных подразделений областного полицейского главка. Лес прочесывали на болотоходах, квадроциклах, автомобилях и мотоциклах. С воздуха территорию просматривали при помощи вертолета Росгвардии и квадрокоптера.

Девочку продолжали искать и с наступлением темноты. В итоге школьница была обнаружена увязшей в болоте примерно в двух километрах от населенного пункта, в труднопроходимой местности. Она была жива, ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Территорию поисков поделили на квадраты и прочесывали их один за другим. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Это уже не первый случай масштабных поисков школьницы, которая имеет тенденцию ходить гулять в лес, никого не поставив в известность. Первый раз она ушла из дома в восьмилетнем возрасте в Новокузнецке, второй раз ее искали в Кемерове год спустя. Тогда — в октябре 2014 года - ее поиски заняли более двух суток. Искали пропажу всем городом: девочка ушла в одной рубашке, шортах и шлепанцах, а температура по ночам опускалась до -2 градусов. К счастью, история закончилась благополучно. Затем несколько лет о девочке ничего не было слышно, а в октябре 2020 года она уже в Тяжинском районе вновь по неизвестной причине убежала от своих приемных родителей. Тогда также была организована масштабная поисковая операция с участием 700 человек и привлечением вертолета. Изрядно продрогшую школьницу обнаружил местный житель - примерно в полукилометре от населенного пункта, это случилось уже на третий день поисков.

Напомним, что в Кузбассе недавно пропали две школьницы в городе Киселевске, которых нашли, к сожалению, уже убитыми.