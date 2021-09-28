Бывшего заместителя Амана Тулеева будет искать Интерпол

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Антон Сибиль, возглавлявший строительный блок Кузбасса, обвинен в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следователь главного следственного управления СКР потребовал арестовать экс-чиновника заочно, так как тот находится сейчас за пределами России. С доводами следствия согласился Басманный районный суд Москвы, санкционировавший 27 сентября арест.

А поначалу карьера Антона Сибиля развивалась стремительно и успешно. Он стал в свое время самым молодым чиновником в истории региона на посту заместителя губернатора - в возрасте 28 лет. Сибиль родился в 1982 году в Кемерове. Выпускник Кузбасского государственного технического университета по специальности инженер промышленного и гражданского строительства . Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров, имеет степень магистра техники и технологии. В 2010-м окончил аспирантуру Кемеровского технологического института пищевой промышленности. На должность заместителя Тулеева был назначен 7 июня 2010 года. Тогда пресс-служба администрации Кемеровской области, в частности, сообщала, что «вся трудовая деятельность Антона Валерьевича связана со строительной отраслью Кузбасса». Известно, что с 2001-го по 2003-й он работал прорабом в ОАО «Концерн Кузбассшахтострой». В 2003-2009-м - гендиректор ООО «Ремстройторг». В 2009 году возглавил Совет директоров компаний ООО «СК Ремстройторг», ООО «БетонРСТ», ООО «Лес РСТ», ООО «СибАльянс», ООО «Торговый дом РСТ».

На посту замгубернатора по строительству проработал до 4 июня 2012 года, после чего ушел в отставку. Как тогда пояснили «КП-Кемерово» в пресс-службе администрации Кемеровской области, Антон Валерьевич «написал заявление в связи с переходом на другую работу по семейным обстоятельствам» и что «губернатор объявил ему благодарность за плодотворную работу и большой личный вклад в развитие строительного комплекса Кузбасса».

Однако его фамилия в эти годы несколько раз упоминалась в СМИ в связи с рядом скандалов. Например, одна история связана с бывшей фирмой Сибиля - «Ремстройторгом», где он выступал поручителем по кредиту от банка «ВТБ 24» на 26,7 миллиона рублей. Кредит не был вовремя возвращен, чем, очевидно, не была довольна финансовая организация. Тогда Сибиль распространил через пресс-службу АКО заявление, в котором утверждал, что «ВТБ 24» воспользовался его «публичным статусом для оказания информационного давления и попытался дискредитировать меня в глазах кузбассовцев». Чем закончилась история с погашением долга, впоследствии нигде не сообщалось.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Антон Сибиль был президентом кузбасской ассоциации «Строители региона» и директором ООО «Спортхит». Первая организация ликвидирована в 2019 году, вторая - в 2021-м.

С чем связаны свежие обвинения СКР в отношении Сибиля, пока следственные органы не раскрывают.

По предъявленной статье УК Сибилю грозит до десяти лет лишения свободы. По неофициальным данным, сейчас бывший замгубернатора Кузбасса находится предположительно в Испании. Поэтому его объявят в международный розыск.