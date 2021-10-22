«Мера наказания просто сумасшедшая!»: адвокат Танзили Комковой не согласна с обвинением по делу о пожаре в «Зимней Вишне»

22 октября выступала сторона защиты Танзили Комковой. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Сегодня, 22 октября, в Центральном районном суде прошло заседание, на котором выступила адвокат Танзили Комковой - бывшей начальницы инспекции Госстройнадзора Кузбасса, подсудимой по второму уголовному делу о пожаре в «Зимней Вишне». Помимо нее, по этому делу проходят ее сын Эдуард Комков, директор строительной компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко и начальник отдела областной инспекции Гостройнадзора Светлана Шенгерей. Адвокаты остальных подсудимых уже высказали свою позицию 13 октября, а 5 октября сторона обвинения выдвинула желаемые сроки наказания.

Первое, из чего должен исходить суд, по мнению защиты Танзили Комковой - полномочия бывшей начальницы Гостройнадзора заканчивались в тот день, когда ТРЦ «Зимняя Вишня» был введен в эксплуатацию. И на тот момент там были широкие коридоры, свободные выходы для посетителей, ничего не было заставлено строительным мусором или коробками и все двери работали. Это было начало марта 2014 года. То, что происходило через 4 года, то есть до 25 марта 2018 года, было уже не под контролем Комковой, а в случившемся пожаре виноваты уже другие люди. Танзиля не имеет никакого отношения ко всем изменениям в «Зимней Вишне», которые происходили после 2014 года. Более того, в ее должностные обязанности не входило лично осматривать здание на наличие нарушений, а по документам все было в порядке.

Адвокаты считают обвинения расплывчатыми. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

В дополнение к этому, защита упоминает положительные черты личности подсудимой: ей объявляли благодарности, награждали почетными грамотами, государственными наградами, медалями за различные заслуги перед городом Кемерово и Кузбассом и присвоили звание «почетный строитель России». Танзиля зарекомендовала себя как грамотный, ответственный дисциплинированный и целеустремленный сотрудник, а также как доброжелательный коммуникабельный и пользовавшийся авторитетом в коллективе человек.

- Моей подзащитной через два месяца исполнится 62 года. В этом возрасте она способна оценить пройденный путь, те действия, которые она свершала и по работе, и по жизни, - говорит адвокат. - Та мера наказания, которая была предложена стороной обвинения, настолько сумасшедшая мера, которая не дает никакого шанса надеяться на хорошую жизнь в той старости, до которой она уже сейчас дожила.

Помимо преклонного возраста, адвокат упомянула и то, что, по справкам, предоставленным суду, Танзиля Комкова нуждается в постоянном медицинском обследовании и лечении в связи с тяжелыми заболеваниями.

Танзиля Комкова, по мнению адвоката, просто не могла совершить преступления. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Что касается взятки, то и здесь адвокаты сходятся во мнении, что доказательств этому нет. Полученные или переведенные фигурантами дела суммы были прописаны в договоре по оплате услуг, а автомобиль, якобы переданный в качестве взятки, Комкова не получала и тем более не использовала для личных целей.

- Ни один подсудимый, свидетель, ни один человек, допрошенный в суде, не показал, что Комкова получала какие-либо денежные средства от Чередниченко или от другого лица. Это выдумка органов предварительного расследования, это как раз то обстоятельство, которое и свидетельствует о художественном вымысле постановления о привлечении в качестве обвиняемого, - считает адвокат.

Защита считает, что ни один из подсудимых не виновен. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Свою вину экс-начальница Госстройнадзора не признает ни полностью, ни частично. Как и в предыдущих случаях, защита считает, что обвинение ее подсудимой тяжелое, даже страшное, очень размытое и не конкретизированное, а причинно-следственные связи между пожаром и действиями или бездействиями Танзили Комковой отсутствуют. По мнению адвоката, ни один из подсудимых по этому делу не виноват, а виноваты люди, которые уже после 2014 года всячески изменяли здание.

- Где эти люди, которые действительно виноваты? В уголовном деле, по которому будет вынесен приговор, этих людей нет, и даже сведений о них нет, - утверждает адвокат. - Встает вопрос: почему? И на него однозначный ответ: следователи умышленно по факту пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» создали четыре уголовных дела, по которым привлекаются к уголовной ответственности разные фигуранты.

По словам стороны защиты, первоначально было возбуждено одно уголовное дело, последние три цифры которого 036 и в рамках которого проводились все следственные действия. А уже впоследствии из данного уголовного дела вывели четыре других, включая то, по которому проходят упомянутые выше подсудимые.

- Суд имел бы возможность разобраться в ситуации и установить, почему возник пожар, почему он распространялся и кто виноват. Однако при таком умышленном разделении этих дел на четыре разных и создалась такая ситуация, что по каждому делу суды ищут своих виноватых, виноватых в одном и том же.

Кроме того, у адвоката возникает вопрос: где же тогда подлинные материалы дела? Большая часть копий, которые есть на руках у адвокатов, крайне некачественные и нечитаемые. Если бы этого разделения не произошло, тогда, по мнению адвоката, ход разбирательств был бы совсем другой.

На этом защита попросила оправдать Танзилю Комкову по всем эпизодам за отсутствием состава преступления и исков потерпевших. На этом заседание закончилось, а продолжение судебных прений будет 27 октября в 11.00. Параллельно в другом кемеровском суде проходят заседания по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней Вишне».

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