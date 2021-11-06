В кузбасской шахте обрушилась металлическая конструкция, погиб работник

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе 5 ноября в 16.00 поступило сообщение о том, что в конвейерном штреке одного из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района произошло обрушение металлической конструкции, погиб 36-летний начальник участка. Следком Кузбасса сообщает, что по данному факту проводится доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что в штреке производились работы по монтажу оборудования, произошло обрушение металлической конструкции, элементом которой был травмирован 36-летний начальник участка. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, горноспасатели подняли его тело на поверхность, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

В ведомстве добавили, что точную причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что на этой неделе произошло несколько происшествий на угольных предприятиях Кузбасса. Ранее сообщалось, что в Беловском районе Кемеровской области на шахте «Байкаимская» 3 ноября эвакуировали 55 горняков из-за задымления. Также вечером 5 ноября эвакуировали более 200 человек из шахты «Таштагольская» из-за пожара. Возгорание зафиксировали на горизонте минус 350 метров.