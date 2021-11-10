В Кузбассе пациентка кардиодиспансера из-за ошибки медиков получала лечение другого человека

Пациентка попросила обратить внимание на младший персонал диспансера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новокузнецка попала в первично-сосудистое отделение Клинического кардиологического диспансера. Пациентка написала сообщение на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Она попросила обратить внимание на младший персонал диспансера. Горожанка отметила, грубое отношение медсестер к пациентам и к врачам.

- Мало того, что они не соблюдают субординацию с врачами, кричат на больных (употребляя не цензурные выражения, в большинстве случаев не заслуженно) Нарушают распорядок дня. Во время сна и отдыха очень громко себя ведут, кричат по коридорам и в сестренсклй (в том числе и ночью), - рассказала новокузнечанка.

Однако возмущение вызвала не только грубость. По словам пациентки, медсестры перепутали лекарства. Ей принесли таблетки, которые не назначал врач. Также поставили новую капельницу, после которой очень сильно упало давление.

- На жалобы плохого самочувствия ответили: «Такое бывает, что вы хотите?» Как сегодня с трудом выяснилось, медсестры перепутали пациентов. У нас одна фамилия, но разные инициалы и возраст, тяжесть заболеваний. Лежим в разных палатах. Прошу принять меры, - сообщила женщина.

Руководство Новокузнецкого филиала «Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша» провело служебную проверку.

- Факты ненадлежащего поведения младшего медицинского персонала подтверждены. В отношении лиц, допустивших нарушение этики и деонтологии, применены меры административного и финансового характера. С младшим и средним медицинским персоналом проведена беседа о необходимости соблюдения этики и деонтологии при общении с пациентами, - говорится в официальном ответе.

Администрация кардиодиспансера извинилась перед пациенткой, рассказала о плане дальнейшего обследования и лечения по заболеванию.

Напомним, что в Новокузнецке пьяная медсестра отказалась ставить капельницу пациентке с приступом. Минздрав Кузбасса подтвердил факт нахождения нетрезвой сотрудницы на рабочем месте. Также в Кузбассе медицинская сестра избила пациента на ИВЛ. Ей не понравилось, что больной пошевелился