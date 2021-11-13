610 человек установили новый рекорд России в Шерегеше Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш одним из первых в стране открыл сезон катания. В церемонии открытия, состоявшейся в субботу, 13 ноября, были и официальные речи, и неформальная праздничная часть. В нее вошли шаманский обряд благопожелания, розыгрыш айфона, концерт группы «Дискотека Авария» и установка нового рекорда страны по самому массовому танцу в горнолыжной экипировке.

В установке всероссийского рекорда приняли участие 610 человек. Правда, во время танца участники достижения не стояли на лыжах и сноубордах, как можно было подумать, и даже в руках свое снаряжение не держали. Зато у каждого была специальная праздничная шапочка и фонарик в руке.

Рекорд по самому массовому танцу в горнолыжной экипировке был официально зарегистрирован представителем «Книги рекордов России» , о чем и свидетельствует специальный диплом, который был торжественно при всем честном народе вручен организаторам мероприятия.

Завершился праздник открытия горнолыжного сезона в Шерегеше праздничным фейерверком на горе Зеленая.

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Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о запуске с 27 ноября чартерных рейсов из Москвы до Кузбасса, ради туристов, желающих отдохнуть в Шерегеше. Пассажирам этих чартерных рейсов Ростуризм частично компенсирует стоимость перелета, благодаря чему стоимость билета в одну сторону будет составлять всего пять с половиной тысяч рублей.