Осталось 35: в Кузбассе тела еще троих шахтеров «Листвяжной» подняли на поверхность

Горноспасатели приступили к поисковым работам. Фото: МЧС России

Горноспасатели смогли стабилизировать в шахте газовую обстановку и приступили к поисковым работам. Вечером, 2 декабря, на-гора были подняты тела еще троих шахтеров из числа тех 20, которые были обнаружены ранее и подготовлены к транспортировке, но оставлены в забое из-за ухудшения газовой обстановки и риска повторного взрыва..

Среди этих троих известны только два имени – по номерам светильников на шахтерских касках, предварительно удалось определить что один из них это Алексей Капленко из подрядной организации, а второй ГРОЗ Олег Ковалев, который погиб за полгода до своей свадьбы.

Третий горняк оказался без опознавательных знаков, его личность не установлена даже предварительно.

Несколькими часами ранее горноспасатели подняли на поверхность тела двоих горняков – проходчиков Юрия Кигигечева и Александра Ерлина.

Таким образом, на сегодняшний день в забоях «Листвяжной» остаются еще 35 человек, среди которых два горноспасателя. Местонахождение 20 из них еще предстоит установить.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время совещания с Владимиром Путиным, которое прошло по видеосвязи вечером в четверг, 2 декабря, заявил, что работы будут продолжены до тех пор, пока на-гора не поднимут последнего погибшего.

Напомним, авария в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года унесла жизнь 51 человека – 46 горняков и 5 горноспасателей. Количество пострадавших, по официальным данным, составило 99 человек. На 2 декабря в стационарах остаются 16 человек, 83 человека лечатся амбулаторно.