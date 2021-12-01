В больницах Кузбасса остаются 16 пострадавших на шахте «Листвяжная»

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По данным на утро 1 декабря, в больницах Кузбасса остаются 16 горняков и спасателей, пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Один из них находится в тяжелом состоянии, 3 - в состоянии средней степени тяжести и 12 - в удовлетворительном. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов, - сказано в сообщении.

На данный момент 60 человек проходят лечение амбулаторно.

Кроме того, медобследование проходят 23 человека, которые обратились в больницы позже с жалобами, напрямую не связанными с отравлением угарным газом. Из них 9 человек выписаны на амбулаторное лечение.

Аварийные работы на шахте ведутся круглосуточно. Продолжается бурение технических скважин. Работы на трех выполнены на 80%. Идет подготовка к бурению еще трех. Спасатели откачивают воду из тоннелей и контролируют газовую обстановку. В отработанное пространство лавы подается азот и хладон. Напомним, что за ночь газовая атмосфера в шахте стабилизировалась, но еще не позволяет производить разведку.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела, задержаны пять человек. Вероятной причиной ЧП стал взрыв метано-воздушной смеси.