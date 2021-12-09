«Просто защитил себя и пассажиров»: водитель автобуса в Кузбассе дал отпор вооруженному ножом грабителю

Несмотря на большой стаж работы, дебошира с ножом Александр Горячев в салоне автобуса встретил впервые. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В городе Прокопьевск Кемеровской области наградили водителя рейсового автобуса Александра Горячева, который задержал пассажира, угрожавшего другим людям в автобусе ножом. Благодаря соцсетям эта история прогремела на весь Кузбасс. Александр Горячев рассказал «Комсомолке», как все было.

45-летний Александр Горячев – водитель с большим стажем. Он работает в транспортной сфере с 1999 года, водил самосвалы, трудился в разных пассажирских организациях, говорит, что повидал всякого, однако такого никогда не было.

В тот воскресный день все было как обычно, в автобусе по маршруту № 109 ехали в основном бабушки и дети, и ничего не предвещало беды. Примерно в 16:20 в салон зашел мужчина, как позже расскажет кондуктор, он – местный житель и часто ездит этим маршрутом. Горожанин оплатил проезд и сел, однако уже через несколько минут начал требовать деньги от девочки-подростка, находящейся в автобусе, и затем достал нож.

- Я услышал крики пассажиров. Это все произошло мгновенно. Кондуктор крикнула «К тебе идет». Я его в зеркало увидел, и он уже вот рядом со мной. Он был нетрезв, - вспоминает Александр Горячев.

То ли служба в погранвойсках, то ли закалка, полученная в работе с пассажирами, но Александру удалось сохранить самообладание, и он спокойным голосом спросил у налетчика: «Ваши требования». На что тот ответил, что надо остановить автобус, открыть дверь и дать денег.

- Нож у него был охотничий. Серьезный такой ножичек. В этот момент вся жизнь промелькнула у меня перед глазами, я уже мысленно простился с родными. Но одновременно с этим подумал, либо он меня, либо я его. Я сказал: «Хорошо, сейчас выполню», - вспоминает Александр Горячев.

До ближайшей остановки оставалось метров 100-150 метров. Горячев прикинул, что раз там частный сектор, магазин, значит, обязательно будут мужчины, которые помогут скрутить вооруженного пассажира. Он доехал до остановки, открыл двери автобуса и дал отпор налетчику.

- Сам плохо помню, как это все вышло. Мы с ним примерно одной комплекции, он может чуть выше меня. Я толкнул его со всей силы, он выпал из кабины, - вспоминает Александр.

Тут же к налетчику подбежали местные жители, повалили его и ремнем, который висел на кабине в автобусе, связали руки. Затем Горячев через диспетчера сообщил о вооруженном нападении и через несколько минут на место прибыл первый экипаж ГИБДД. Пассажир все это время не сопротивлялся, вел себя тихо. Позже в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Героический поступок Александра Горячева оценили в местной полиции. Руководство ОМВД России по Прокопьевску решило наградить водителя, который не растерялся в сложной ситуации. Горячеву вручили благодарственное письмо и ценный подарок. Сам мужчина говорит, что героем себя до сих пор не считает.

- Думаю, если бы он не пошел ко мне, а вышел из автобуса, я бы все равно его догнал. Угроза была - была, значит, перед законом он должен ответить. Не считаю себя героем. Я просто защитил себя и пассажиров, - говорит Александр Горячев.

В полиции оценили героический поступок водителя и вручили мужчине награду. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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