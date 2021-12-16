Подробности строительства моста в Кемерове почти за 800 миллионов рублей: чем новая концепция отличается от предыдущих

Окончательный вариант того, как будет выглядеть новый мост через реку Большая Камышная. Фото: АО «Стройпроект».

В Кемерове через реку Большая Камышная, более известную горожанам как Искитимка, в Центральном районе построят мост. Подробности строительства «Комсомолка» узнала у руководителя проектной группы ООО «Сибдорпроект» Ксении Хакимовой, которая занималась разработкой подходов к четырехполосному мосту. В проектировании кроме того участвовали ООО «Передовые Строительные Технологии» (г. Омск) и ООО Проектный институт «Кузбассгорпроект» (г. Кемерово).

Подходы к мосту начинаются от улицы Мичурина, а заканчиваются на примыкании к проспекту Притомскому. Мост будет расположен около современной гостиницы высотой 110 метров, которую планируют построить в составе музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств. Обеспечит непосредственный подъезд с центра города и с проспекта Притомский к объектам культурного кластера, которые планируется ввести в строй в конце 2023 года.

- Основное назначение моста - обеспечение транспортной доступности к Сибирскому кластеру искусств,- отметила Ксения Хакимова.

Схема расположения моста через реку Большая Камышная. Фото: ООО «Сибдорпроект».

«КП- Кемерово» сообщили, что конструкцией моста занималась инженерная группа АО «Стройпроект» от Санкт-Петербурга. Разработка проекта началась два года назад. Подходы к четырехполосному мосту непосредственно разработали в Кемерове ООО «Сибдорпроект». Ранее сообщалось, что строительством автомобильного моста займется АО «Кемеровоспецстрой». Подрядчик выполнит работы за 782,2 миллиона рублей.

Ночная подсветка, вид сверху. Фото: АО «Стройпроект».

На стадии обоснования проектных решений к рассмотрению предполагалось пять вариантов схем и конструкций мостового перехода через реку Большая Камышная. Для сокращения расхода металла и стоимости выбран пятый вариант моста: с неразрезным балочным сталежелезобетонным пролетным строением с металлическими главными балками и железобетонной плитой проезжей части с переменной высотой главных балок и полигональным очертанием нижнего пояса.

Неразрезная система обеспечит высокую плавность проезда. Ширина проезжей части составит 13,5 метров, а протяженность почти 92 метра. Расчетная скорость движения на мосту составит 50 км/ч. Отмечено, что строительство моста начнется, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Работы начнут выполнять приблизительно в марте 2022 года, а в эксплуатацию введут не позднее 31 декабря 2023 года.