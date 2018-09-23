2018-09-23T08:41:01+03:00
Происшествия

В Новокузнецке прощаются с погибшей в ДТП дочерью замглавы города

Девушка попала в ДТП вечером 20 сентября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке прощаются с погибшей в дорожно-транспортном происшествии Яной Бедаревой. Иномарку, в которой ехала девушка, протаранила «Волга».

23-летняя Яна ехала по автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченска». Она находилась за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, когда на полосу встречного движения выехала «Волга» и протаранила иномарку. 64-летний водитель отечественного автомобиля пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Ценой непредусмотрительности стали жизни трех человек: на месте скончался сам водитель «Волги» и его пассажир, а также Яна Бедарева, управлявшая иномаркой. Пассажир Chevrolet с травмами доставлен в больницу.

Редакция газеты «Комсомольская правда Кемерово» выражает искренние соболезнования первому замглавы Новокузнецка Евгению Бедареву. Мы разделяем с вами горечь утраты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24