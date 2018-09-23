В Новокузнецке прощаются с погибшей в ДТП дочерью замглавы города

23 Сент. 08:41 2018-09-23T08:41:01+03:00

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В Новокузнецке прощаются с погибшей в дорожно-транспортном происшествии Яной Бедаревой. Иномарку, в которой ехала девушка, протаранила «Волга».

23-летняя Яна ехала по автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченска». Она находилась за рулем автомобиля Chevrolet Aveo, когда на полосу встречного движения выехала «Волга» и протаранила иномарку. 64-летний водитель отечественного автомобиля пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. Ценой непредусмотрительности стали жизни трех человек: на месте скончался сам водитель «Волги» и его пассажир, а также Яна Бедарева, управлявшая иномаркой. Пассажир Chevrolet с травмами доставлен в больницу.

Редакция газеты «Комсомольская правда Кемерово» выражает искренние соболезнования первому замглавы Новокузнецка Евгению Бедареву. Мы разделяем с вами горечь утраты.