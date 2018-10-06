Видео с места столкновения автобуса и КамАЗа в Кемерове на улице Красноармейской

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-06T13:14:51+03:00

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Очевидцы выложили в социальные сети видео с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кемерове на улице Красноармейской в субботу, 6 сентября. Здесь столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

На страшных кадрах видно, что автобус ПАЗ после столкновения развернуло на дороге. У него серьезно пострадали задняя часть и та часть, где находится водитель автобуса. КамАЗ же в нескольких метрах от пассажирского автобуса лежит на обочине, перевернувшись на бок. Камк сообщают очевидцы, пассажиров на момент ДТП в автобусе не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/672028" frameborder="0"></iframe> Столкновение КамАЗа и ПАЗа в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42", Роман Степанян.

- Пустой был он, на азотовскую заправку ехал, - пишет один из пользователей социальных сетей, Иван Александрович.

В настоящее время специалисты устраняют последствия аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасатели.

К слову, в субботу утром случилось еще одно ДТП с участием общественного транспорта. на Кузнецком проспекте столкнулись трамвай и легковой автомобиль.