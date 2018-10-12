2018-10-12T10:36:39+03:00
Общество

Кузбасская полиция проверяет информацию об искалеченной в зоопарке рыси

Видео с плачущей от боли рысью горожане разместили в интернете [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео vk.comФото: кадр видео vk.com
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В Новокузнецком зоопарке, что на Садовой, очередное ЧП: здесь горожане засняли на видео рысь. У животного сломана лапка, а сам дикий зверь, ковыляя, ходит по клетке и издает звуки, похожие на плач. Видео очевидцы выложили в социальные сети.

На кадрах, которые вызывают слезы и чувство негодования, действительно видно, что у животного сильно повреждена лапка, оно ходит прихрамывая и издает громкие звуки.

В новокузнецком зоопарке страдает рысь.

- Полиция Новокузнецка проводит проверку по данному факту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В настоящее время уточняется состояние животного и обстоятельства случившегося.

Напомним, это не первый случай, когда новокузнечане бьют тревогу, заметив состояние животных в зоопарке на Садовой. Так, меньше месяца назад в беду попала лисичка. Городские активисты забрали животное из зоопарка и доставили в ветеринарную клинику, где лисе ампутировали лапку.

Впрочем, далеко не всегда факты жестокого обращения подтверждаются. Так, в 2016 году у леопарда Тарзана возле уха появилась шишка. Ему несколько раз делали операцию, велось постоянное наблюдение за животным. Однако зверь раз за разом расчесывал когтями рану.

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