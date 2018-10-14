В Кузбассе прошли велопробеги, посвященные началу отсчета до 300-летия региона

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-14T13:26:39+03:00

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В Кузбассе прошли массовые велопробеги в честь начала отсчета до 300-летия региона. Губернатор Сергей Цивилев опубликовал фотографии с кемеровской акции.

«Сегодня по всему региону прошли велопробеги, приуроченные к началу отсчета тысячи дней до празднования 300-летия Кузбасса. На велосипеды сели все: от опытных спортсменов до маленьких детей. Спасибо за участие в велопробеге!», – написал на своей странице в «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Напомним, что 11 октября стартовал обратный отсчет в 1000 дней до 300-летия Кузбасса. В честь этого 14 октября в Кемерове и Новокузнецке прошли велопробеги.