Жители Кемерова заметили в черте города крупного медведя
Жители Кемерова рассказали в социальных сетях, что утром 17 октября в черте города медведь напал на мужчину. Животное находилось в районе кладбища на ФПК.
- По сообщению очевидца, сегодня утром в районе ФПК в сторону кладбища был замечен крупный медведь. Животное напало на мужчину, - сообщили в одном из популярных кемеровских пабликов во «ВКонтакте».
Горожане высказали опасения, что животное может продолжить атаки на кемеровчан.
Сигнал о гуляющем по городу медведе проверили сотрудники полиции. Как стало известно «Комсомольской правде», информация не подтвердилась.
Недавно издание сообщало о нападении медведя на быка – случай произошел вблизи трассы по дороге в Кабырзу. Чуть ранее полицейские обезвредили медведя в Шушталепе. Здесь зверь вышел к людям и разорял подворья.