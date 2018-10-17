2018-10-17T12:52:07+03:00
Общество

Жители Кемерова заметили в черте города крупного медведя

В сети сообщили, что животное напало на мужчину в районе ФПК
Екатерина БОРМОТОВА
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Информация о напавшем на кемеровчанина медведе не подтвердиласьИнформация о напавшем на кемеровчанина медведе не подтвердиласьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жители Кемерова рассказали в социальных сетях, что утром 17 октября в черте города медведь напал на мужчину. Животное находилось в районе кладбища на ФПК.

- По сообщению очевидца, сегодня утром в районе ФПК в сторону кладбища был замечен крупный медведь. Животное напало на мужчину, - сообщили в одном из популярных кемеровских пабликов во «ВКонтакте».

Горожане высказали опасения, что животное может продолжить атаки на кемеровчан.

Сигнал о гуляющем по городу медведе проверили сотрудники полиции. Как стало известно «Комсомольской правде», информация не подтвердилась.

Недавно издание сообщало о нападении медведя на быка – случай произошел вблизи трассы по дороге в Кабырзу. Чуть ранее полицейские обезвредили медведя в Шушталепе. Здесь зверь вышел к людям и разорял подворья.

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