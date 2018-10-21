2018-10-21T11:13:34+03:00
Происшествия

В Кузбассе отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

Инцидент произошел утром воскресенья
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В поселке Пача Яшкинского района 68-летний местный житель застрелил двух своих сыновей из обреза охотничьего ружья. После совершенного мужчина покончил с собой.

Утром воскресенья, 21 октября, житель поселка Пача из охотничьего ружья застрелил своего 42-летнего приемного сына. Также жертвой отца стал родной сын 31 года. После убийств пожилой кузбассовец совершил суицид на берегу реки. Рядом с его телом был обнаружен обрез.

Следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело за убийство двух и более лиц.

По информации собственного источника «Комсомольской правды», мужчина и один из его сыновей ранее были судимы. Возможно также, что убийца был психически нездоров.

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