В Кузбассе отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-21T11:13:34+03:00

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В поселке Пача Яшкинского района 68-летний местный житель застрелил двух своих сыновей из обреза охотничьего ружья. После совершенного мужчина покончил с собой.

Утром воскресенья, 21 октября, житель поселка Пача из охотничьего ружья застрелил своего 42-летнего приемного сына. Также жертвой отца стал родной сын 31 года. После убийств пожилой кузбассовец совершил суицид на берегу реки. Рядом с его телом был обнаружен обрез.

Следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело за убийство двух и более лиц.

По информации собственного источника «Комсомольской правды», мужчина и один из его сыновей ранее были судимы. Возможно также, что убийца был психически нездоров.