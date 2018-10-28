Сергей Цивилев устроил велопрогулку с главой Кемерова

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-28T14:04:15+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев устроил велосипедную прогулку вместе с Ильей Середюком. Они вместе осмотрели пойму Искитимки, где идут работы.

На своей странице в соцсети губернатор написал, что после субботнего объезда Рудничного района Кемерова пригласил на велопрогулку по городу Илью Середюка.

«Сегодня осмотрели пойму реки Искитимки, где уже ведутся работы по благоустройству. Сделано много в подготовительной части, но предстоит еще большая работа: вывоз мусора и поваленных деревьев, поднятие грунта до незатопляемых отметок, выравнивание территории и ее благоустройство. Приятно видеть, что работы идут без выходных. Общались по дороге с людьми, которые просят сделать здесь красивые объекты архитектуры с парками, велосипедными дорожками и высокорослыми деревьями», – написал Цивилев.

Губернатор отметил, что Искитимка уже преобразилась, а когда работы будут закончены – «это место станет визитной карточкой всего Кузбасса».

Фото: страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»

Напомним, что в августе на берегах Искитимки начали вырубать деревья и начали убирать гаражный кооператив для строительства квартала искусств.