2018-11-01T14:36:50+03:00
Происшествия

Фигуранта дела «Зимней вишни» Чередниченко арестовали до 25 декабря

Он обвиняется в получении миллионной взятки
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Никита Чередниченко не признал свою винуНикита Чередниченко не признал свою винуФото: Кирилл ЧАЩИН
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Нового фигуранта уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» решили арестовать Никиту Чередниченко арестовали до 25 декабря. Он обвиняется в получении 7-миллионной взятки в составе организованной группы.

Заседание состоялось в четверг, 1 ноября, в Центральном районном суде. Генеральный директор «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко обвиняется в получении взятки от бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. По версии следствия, взятка предназначалась в том числе за действия и бездействие в пользу Вишневского. Чередниченко своей вины не признал.

Суд решил арестовать Никиту Чередниченко до 25 декабря. Также был заочно арестован Вячеслав Вишневский, который сейчас проживает на территории Испании. Он будет заключен под стражу сразу после экстрадиции в Россию.

В четверг обвинение в получении взятки также было предъявлено Эдуарду Комкову –сыну экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса, которая является фигуранткой уголовного дела о мартовском пожаре и находится в СИЗО.

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