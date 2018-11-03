На кузбасской трассе в тройном ДТП пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 18:18 2018-11-03T18:23:57+03:00

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В субботу, 3 ноября, на кузбасской трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

По словам очевидцев, авария произошла на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск недалеко от Березовского. В результате аварии пострадал водитель, в машине которого были еще двое маленьких детей. Мужчинка получил перелом ноги.

«Все ехали с нормальной скоростью, около 80. Авария случилась на наших глазах, еле успели затормозить! Мужчина, ехавший за виновником аварии, сказал, что и до этого момента ехал опасно! И хорошо еще, что удар в «Хендай» пришелся в крыло, а не в заднюю дверь, где сидел их маленький малыш. Он от столкновения пытался уйти и вывернул под КамАЗ. Последствия могли быть очень печальны! Слава Богу, что все обошлось! Бесит, что кто-то хочет выпендриться и ехать не в общем потоке, а страдают другие люди!!! У него травм вроде не было... А вот мужчине теперь ногу лечить, да и машина его маловероятно восстановлению подлежит!», – написала в соцсети Юлия Илюшевич.

Напомним, что утром 3 ноября в Кузбассе прошли сильные снегопады. Из-за непростой ситуации на дорогах на дорогах произошла масса аварий.