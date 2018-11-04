2018-11-04T05:17:35+03:00
Общество

Илья Середюк рассказал об уборке снега в Кемерове

Дорожники работают днем и ночью
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»Фото: страница Ильи Середюка в «ВКонтакте»
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Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал об уборке снега в городе. Глава отметил, что работа дорожников организована в дневные и ночные смены.

В субботу на уборку снега в Кемерове вышли 175 человек и 104 единицы техники, в том числе тракторные щетки, фронтальные погрузчики, комплексные дорожные машины и снегороторы. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети.

«В задачу рабочих входило обеспечение проезжего состояния дорог с интенсивным движением, уборка тротуаров, парковых зон и остановок общественного транспорта. Дорожные службы проводят посыпку противогололедными реагентами во всех районах города, в том числе на проспекте Ленина, улицах Нахимова и других участках транспортной сети.

Остается еще много замечаний, и снег продолжает идти», – написал Илья Середюк.

Отметим, что ночью и утром и днем 3 ноября в Кемерове шел сильный снегопад, что привело к плохим дорожным условиям.

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