Глава Междуреченска прокомментировал тест с детской площадкой
Исполняющий обязанности главы города Междуреченска прокомментировал видео, на котором рабочие якобы тестируют детскую площадку. Владимир Чернов отметил, что подобных тестов в городе больше быть не должно.
Мэр Междуреченска назвал своих подчиненных дебилами.
Ранее в Сети появилось видео, на котором горожанка запечатлела, как рабочие разбирают детскую площадку буквально через час после установки и сделанных фотографий. В администрации города пояснили, что площадку во дворе дома на улице Октябрьской устанавливали в тестовом режиме. Проведение подобных тестов озадачило нового главу города.
- Они реально дебилы там у нас что ли? Прекрасно понимают, что сейчас в информационном мире творится. И какие-то примерки делать, по факту, принести, поставить, убрать… и все остальное. Всю эту визуализацию делать на компьютере можно. Смотреть, как это вписывается, не вписывается. Обалдеть просто, - отметил Чернов в телефонном разговоре с неустановленным лицом.
Чиновник дал указание, чтобы больше «этой тупости» в городе никогда не было.
Напомним, Владимир Чернов стал и.о. главы Междуреченска 20 октября. Ранее он занимал должность первого заместителя губернатора Кемеровской области.