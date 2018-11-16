Глава Междуреченска прокомментировал тест с детской площадкой

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-16T11:55:32+03:00

Владимир Чернов отметил, что «этой тупости» в городе больше быть не должно [видео]

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Исполняющий обязанности главы города Междуреченска прокомментировал видео, на котором рабочие якобы тестируют детскую площадку. Владимир Чернов отметил, что подобных тестов в городе больше быть не должно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/678081" frameborder="0"></iframe> Мэр Междуреченска назвал своих подчиненных дебилами.

Ранее в Сети появилось видео, на котором горожанка запечатлела, как рабочие разбирают детскую площадку буквально через час после установки и сделанных фотографий. В администрации города пояснили, что площадку во дворе дома на улице Октябрьской устанавливали в тестовом режиме. Проведение подобных тестов озадачило нового главу города.

- Они реально дебилы там у нас что ли? Прекрасно понимают, что сейчас в информационном мире творится. И какие-то примерки делать, по факту, принести, поставить, убрать… и все остальное. Всю эту визуализацию делать на компьютере можно. Смотреть, как это вписывается, не вписывается. Обалдеть просто, - отметил Чернов в телефонном разговоре с неустановленным лицом.

Чиновник дал указание, чтобы больше «этой тупости» в городе никогда не было.

Напомним, Владимир Чернов стал и.о. главы Междуреченска 20 октября. Ранее он занимал должность первого заместителя губернатора Кемеровской области.