2018-11-16T11:55:32+03:00
Общество

Глава Междуреченска прокомментировал тест с детской площадкой

Владимир Чернов отметил, что «этой тупости» в городе больше быть не должно [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Исполняющий обязанности главы города Междуреченска прокомментировал видео, на котором рабочие якобы тестируют детскую площадку. Владимир Чернов отметил, что подобных тестов в городе больше быть не должно.

Мэр Междуреченска назвал своих подчиненных дебилами.

Ранее в Сети появилось видео, на котором горожанка запечатлела, как рабочие разбирают детскую площадку буквально через час после установки и сделанных фотографий. В администрации города пояснили, что площадку во дворе дома на улице Октябрьской устанавливали в тестовом режиме. Проведение подобных тестов озадачило нового главу города.

- Они реально дебилы там у нас что ли? Прекрасно понимают, что сейчас в информационном мире творится. И какие-то примерки делать, по факту, принести, поставить, убрать… и все остальное. Всю эту визуализацию делать на компьютере можно. Смотреть, как это вписывается, не вписывается. Обалдеть просто, - отметил Чернов в телефонном разговоре с неустановленным лицом.

Чиновник дал указание, чтобы больше «этой тупости» в городе никогда не было.

Напомним, Владимир Чернов стал и.о. главы Междуреченска 20 октября. Ранее он занимал должность первого заместителя губернатора Кемеровской области.

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