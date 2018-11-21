С нового года кузбасские бюджетники будут получать больше

СЕГОДНЯ 07:23 2018-11-21T07:23:12+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о повышении заработных плат для кузбасских бюджетников. С нового года они будут получать больше на пять процентов.

- По итогам восьми месяцев 2018 года Кемеровская область заняла первое место в рейтинге регионов по динамике зарплат. Да, пока не по уровню, а только по динамике. Она увеличилась на 14,8 процента и составляет 36 524 рубля. Это, конечно, не та зарплата, которая нас устраивает. Поэтому мы будем повышать ее поэтапно и системно, - сказал Цивилев 21 ноября, выступая с Бюджетным посланием в Областном совете.

Глава региона добавил, что принял решение о повышении заработных плат бюджетникам на пять процентов. Увеличение произойдет с нового года.

Ранее Цивилев также заявил, что в декабре область получит 34 новых автомобиля скорой помощи.