2018-11-25T14:37:46+03:00
Общество

В Новокузнецке ветер унес часть стены торгового центра

Фотографиями с «КП» поделилась местная жительница
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
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Штормовой ветер сорвал обшивку со стены торгового центра в НовокузнецкеШтормовой ветер сорвал обшивку со стены торгового центра в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке ночной ураган унес часть торгового центра «Планета». Куски обшивки были разбросаны около здания, из-за чего были закрыты выезды из подземной парковки.

Ночь на 25 ноября для Кузбасса стала одной из самых беспокойных в последнее время. В регионе бушевал штормовой ветер – рвал линии электропередач, валил остановки и деревья. Хотя стихия обрушилась на весь регион, больше всего получил юг. Так, например, в Новокузнецке часть стены торгового центра «Планета» осталась без обшивки.

Утеплитель разбросан по всей территории около здания Фото: Екатерина РОМАНОВА

Утеплитель разбросан по всей территории около зданияФото: Екатерина РОМАНОВА

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Фотографии «лысой» стены в редакцию «Комсомольской правды» прислала местная жительница. Женщина пояснила, что элементы обшивки лежат возле здания, проезд к этому месту закрыт.

– В этом месте находятся один или два выезда с подземной парковки – они закрыты. На газоне в нескольких десятках метров от снесенной обшивки до сих пор лежат куски утеплителя. На мой взгляд – креативное дизайнерское решение, – рассказала Галина Щ.

Новокузнечанка пояснила, что несмотря на «ранение», торговый центр работает – людей много.

Из-за происшествия закрыты выезды из подземной парковки Фото: Екатерина РОМАНОВА

Из-за происшествия закрыты выезды из подземной парковкиФото: Екатерина РОМАНОВА

Фото: Екатерина РОМАНОВА

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