2018-12-12T08:58:54+03:00
Общество

Елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря

Елки будут продаваться на 81 точке
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кемерове елочные базары начнут работу 15 декабря. Об этом сообщили в администрации города

«В этом году в Кемерове определена 81 торговая точка для продажи новогодних деревьев. Базары расположены во всех районах областного центра. Горожане смогут приобрести не только новогодние ели, но и хвойные букеты», – отметили в мэрии.

Отметим, что в Центральном районе города будет работать все семь точек по продаже елок. В Ленинском районе откроется 20 базаров, в Заводском – 26, в Рудничном – 14, в Кировском – 8.

Список всех мест, где будут официально торговать елками, здесь.

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