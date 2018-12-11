Елочные базары в Кемерове откроются 15 декабря

СЕГОДНЯ 17:53 2018-12-11T17:56:15+03:00

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В Кемерове елочные базары начнут работу 15 декабря. Об этом сообщили в администрации города

«В этом году в Кемерове определена 81 торговая точка для продажи новогодних деревьев. Базары расположены во всех районах областного центра. Горожане смогут приобрести не только новогодние ели, но и хвойные букеты», – отметили в мэрии.

Отметим, что в Центральном районе города будет работать все семь точек по продаже елок. В Ленинском районе откроется 20 базаров, в Заводском – 26, в Рудничном – 14, в Кировском – 8.

Список всех мест, где будут официально торговать елками, опубликован на сайте администрации города.

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