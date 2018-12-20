Затянуло в конвейер: На шахте в Кузбассе погиб рабочий
В Кузбассе на шахте «Южная» погиб 52-летний электрослесарь. Рабочего затяну в конвейер.
Инцидент произошел в среду на шахте «Южная» филиал (АО «Черниговец») в Березовском, сообщили в областном управлении Следственного комитета. Сейчас проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 52-летнего рабочего.
– Установлено, что рабочий находился в вентиляционном штреке и производил работы. В это время его затянуло во вращающийся механизм конвейера. Коллеги вызвали спасателей. Травмы, полученные рабочим, оказались не совместимые с жизнью, – рассказали в Следственном комитете.
Сейчас Следователи устанавливают причины произошедшего, в первую очередь, причину смерти потерпевшего. Правоохранители проверят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли им эти правила.
Напомним, что на этой недели на разрезе в Кемеровском районе погиб помощник машиниста экскаватора. Во время разговора по телефону он выпал из окна кабины.
В марте 2017 года на шахте «Южная» погиб 22-летний рабочий. Его также затянуло в конвейер.